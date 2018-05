FINALE Di BALLANDO CON LE STELLE13: VINCE CESARE BOCCI – AMICI17 7a pt. VINCE LA CATEGORIA BALLO LOREN – ELIMINATO BIONDO – NEGLI ASCOLTI VINCE #BALLANDO

Ad Amici17 nella diretta del 19 maggio condotto da Maria De Filippi spiccano: la vittoria di Lauren nella categoria ballo. E’ lo stesso Tommassini ad assegnare fisicamente la coppa alla ballerina che ha vinto anche un assegno di 50mila euro. Bryan, comunque non lascia in programma a mani vuote. A lui viene assegnato il premio Vitasnella e una borsa di studio da 25.000 euro che lascia piacevolmente stupito il ballerino e smentisce la sua convinzione di essere destinato a non vincere mai nulla.

La settima puntata è vinta dalla cantante Carmen, mentre l’eliminato è Biondo, che in sfida contro Einar, perché Irama ed Emma scampano all’eliminazione, ha avuto la peggio con un 5 a 1 senza appello in favore di Einar.

Al Bano superospite con Romina compie 75 anni e, passata la mezzanotte, viene festeggiato in diretta; Maria introducela figlia Romina jr. e una torta talmente grande che persino Romina senior commenta “Neanche quella del matrimonio era così”, tuttavia il bacio tanto acclamato da pubblico tra i due ex coniugi non arriva, Al Bano bacia Romina jr. esclamando “Fatto! Fatto!” .

Tra gli altri ospiti presenti in studio Elisa al posto di Emma Marrone, a far parte della commissione esterna, e poi Gerry Scotti a presiederla. Tra quelli musicali, oltre ai già citati Al Bano e Romina, Massimo Ranieri Fedez e JAx che hanno duettato con i cantanti .

La prossima puntata, in modo del tutto straordinario, andrà peraltro in onda domenica 27 maggio e non sabato.

Per quanto riguarda invece la finale di Ballando con le stelle lo show di Milly Carlucci in onda in prime time su Raiuno sempre ieri 19 maggio, ha visto salire sul gradino più alto del podio e sollevare la coppa del trionfatore di quest’anno la coppia Cesare Boccia e Alessandra Tripoli. Secondo posto per Francisco Porcella.

Gessica Notaro e Giaro Giarratano si sono piazzati entrambi al terzo posto. Gessica si è dichiarata felice di aver partecipato allo show di Rai1 e fiera per essere riuscita nell’intento di far passare il suo messaggio al pubblico ,

Un risultato clamoroso per Ciacci che da molti era considerato il trionfatore annunciato di questa edizione che si è piazzato quinto.

La lunghissima finale è stata ricca di sorprese: dagli ospiti come Gina Lollobrigida che si è esibita in un Charleston insieme a Samuel Peron, passando per Eleonora Daniele, Marzia Roncacci a Valerio Scanu che si è inserito in un medley eseguito dal corpo di ballo con l’esecuzione del suo ultimo singolo #EdIo. Ma presenti in studio anche Valeria Marini e Flavio Insinna, venuti a ballare, rispettivamente, con Giovanni Ciacci e Nathalie Guetta.

ASCOLTI (fonte TvBlog): Testa a testa tra i due format come : Ballando con le stelle 2018 che si porta subito al comando fin verso la linea del 25% di share, con la linea di Amici 2018 che scorre poco sopra la soglia del 20%. In seguito vediamo la curva di Amici che opera il sorpasso, ma con la linea di Ballando subito sotto. In seconda serata la curva di Ballando con le stelle rimane sempre al comando toccando spesso la soglia del 30% di share e con la linea di Amici che scorre di poco sotto. Amici chiude poco sopra il 25%, ma la finale di Ballando con le stelle rimane sopra al 30% e arrivando al 36% a fine puntata in solitaria durante la proclamazione della coppia vincitrice di questa edizione dello show di Rai1.

