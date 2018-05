21/05/2018 – 21:15 #RAI1: “IL CAPITANO MARIA” Scoppia la guerra tra i Patriarca e gli hacker di Annagreca

Nuovo appuntamento con Vanessa Incontrada nella parte di “Il Capitano Maria”, in onda su Rai1 lunedì 21 maggio alle 21.25. La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata. E proprio allora Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria la cerca disperatamente, sa che è in pericolo, come Annagreca, anche se non sa il motivo per cui i mafiosi vogliono morti i ragazzi. Proprio allora, grazie ad un vecchio documento scovato da Labriola, Maria trova le prove che la morte di suo marito è legata al caso di Annagreca…

Redazione