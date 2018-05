22/05/2018 – 21:25 #RAI1: “IL CAPITANO MARIA” Nell’ultima puntata tutti i nodi vengono al pettine

Quarto e ultimo appuntamento con la fiction “Il capitano Maria” che ha per protagonisa Vanessa Incontrada, in onda su Rai1 martedì 22 maggio alle21.25. Maria, anche grazie all’aiuto di Dario Ventura, che si è innamorato di lei e che lei ricambia, cerca di combattere la malattia del piccolo Riccardo e degli altri bambini che sono stati contagiati dai materiali illegali stivati nei container dei Patriarca. Intanto si prepara il matrimonio tra Annagreca e Tancredi Patriarca, imposto dal misterioso “Svedese”, che guida la multinazionale che gestisce i traffici illegali del porto. Quell’unione dovrebbe essere un mezzo per assicurare la pax mafiosa tra i Patriarca e i giovani ribelli, ma sia la hacker, sia i Patriarca hanno altri fini.

