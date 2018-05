CANALE5:”GRANDE FRATELLO 15″: SESTO APPUNTAMENTO

Martedì 22 maggio, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con “Grande Fratello”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. La Porta Rossa si aprirà per un ospite esplosivo che certamente porterà un po’ di scompiglio tra le mura di Cinecittà. Il pubblico sovrano, attraverso il televoto, deciderà chi tra Danilo, Lucia Bramieri e Simone dovrà lasciare il gioco. Ma a sorpresa arriverà una doppia eliminazione: nel corso della serata qualcun altro dovrà abbandonare la Casa. Le sorprese non finiscono qui. Infatti, sarà decretato il nome del primo finalista.

