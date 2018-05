23/05/2018 – 21:20 #RAI2: SCANZONISSIMA Mietta e Mudimbi capisquadra della seconda puntata

Saranno Mietta e Mudimbi i due capisquadra della seconda puntata di “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross in onda tutti i mercoledì su Rai2 dalle 21.20. Il 23 maggio si sfideranno a suon di musica ma mettendo a dura prova la loro resistenza le squadre capitanate dai due cantanti e composte da Filippo Bisciglia, Valeria Graci, Benedetta Mazza, Barbara Foria, Francesco Cicchella e Sergio Muniz. Saranno in grado di cantare camminando a piedi nudi su ceci e uova? O ancora calati in una vasca di acqua ghiacciata? O in equilibrio su un disco rotante? Il giudice supremo, una misteriosa e sensuale voce femminile che aleggerà nello studio, valuterà la qualità dell’esibizione e la quantità degli obbiettivi raggiunti, decretando la Band vincitrice che si aggiudicherà il titolo di “Scanzonissima”.