23/05/2018 – 23:20 #RAI2: FAN CARAOKE Iva Zanicchi si racconta on the road

Iva Zanicchi sarà la protagonista della puntata di Fan Caraoke, in onda il 23 maggio alle 23.20 su Rai2, tra canzoni e confessioni on the road sull’auto condotta da Andrea Perroni. Un’occasione unica per raccontarsi e raccontare le mille vicissitudini della sua straordinaria carriera, personaggio di spicco della storia della canzone italiana e personaggio televisivo amatissimo dal pubblico. Verace e spontanea, da vera emiliana, ci accompagna in questo piacevole viaggio di musica e racconti: gli esordi, l’incertezza, il padre che la voleva maglierista, l’apprezzamento dei più grandi, da Stevie Wonder a Federico Fellini, e poi Sanremo e i brani intramontabili che l’hanno resa immortale, “Ok il prezzo è giusto” e molto altro. Un esplosivo Cristiano Malgioglio la affianca regalando attimi esilaranti e poi Valerio Scanu e sul finale l’amica Corinne Clery fino all’incontro del fan vincitore della puntata.