AscoltiTv: Trionfa Capitano Maria su Rai1, in calo GF15 su Canale5

Su Rai1 l’ultima puntata de Il Capitano Maria – in onda dalle 21.31 alle 23.20 – con pratagonista Vanessa Incontrada, ha conquistato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello 15 – dalle 21.36 all’1.28 – ha raccolto davanti al video 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di share. Trionfa quindi l’episodio finale della fiction con Vanessa Incontrada contro il Grande fratello 15 che risulta di conseguenza in calo, sempre ottimi ascolti per Floris su La7, DiMartedì ha registrato 1.830.000 spettatori con uno share dell’8%.

Redazione