MUSICA: Giuseppe Anastasi // in concerto il 27 maggio all’Auditorium PdM ospiti ARISA E NOEMI

GIUSEPPE ANASTASI

Auditorium Parco della Musica – Roma

Con Arisa e Noemi

Opening act : Valeria Farinacci e Olivia

27 maggio 2018

Teatro Studio

ore 21:00

Giuseppe Anastasi, da autore a cantautore, dopo aver scritto tanti successi per altri artisti, per la prima volta ci mette la faccia. “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo” è un album acustico, che tratta diverse tematiche, da temi più filosofici come il “divenire”, a stretta attualità come perdere il lavoro a 40 anni.

Il 27 maggio presenterà il suo disco all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ospiti della serata saranno Arisa e Noemi, che lo accompagneranno sul palco del Teatro Studio.

Ad aprire il concerto saranno Valeria Farinacci e Olivia.

Nel live ci saranno anche altre canzoni, sempre inedite, ed alcuni dei più famosi successi scritti per altri artisti. Giuseppe Anastasi tra gli altri ha collaborato e collabora con: Mogol, Arisa, Emma, Noemi, Michele Bravi, Francesco Baccini, Alexia, Mauro Pagani, Adriano Pennino.

Con lui alla batteria; Valter Sacripanti, al basso Antonio Lusi, alle chitarre Massimo Satta al piano, tastiere Cristian Pratofiorito.

