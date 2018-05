Secondo appuntamento con “Vuoi scommettere?” Tra gli ospiti Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi …

Giovedì 24 maggio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Vuoi scommettere?”, il nuovo game show condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione dell’inviata speciale Aurora Ramazzotti.

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, questa settimana sette nuovi ospiti si alternano sul divano di Michelle Hunziker per scommettere sulla riuscita delle sfide proposte da altrettanti concorrenti: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Ilenia Pastorelli, Pintus, Pucci, Nicola Savino.

Le prove sono, di nuovo, ai limiti del possibile: c’è chi tenta di salire tra due pareti tenendo un vassoio in mano nella sfida dell’ “ascensore umano”, chi cammina in equilibrio su bottiglie di vetro con un bilanciere da 100 kg sulle spalle. E ancora: chi proverà a riconoscere alcune spezie solo dal rumore che emettono nel travasarle e mescolarle, fino alla prova in esterna, commentata da Aurora, che questa settimana sarà alle prese con una “nave in bottiglia” molto particolare.

In caso di scommessa persa, ciascun ospite dovrà sottoporsi alla rituale penitenza, mentre alla miglior impresa della serata, votata tra tutte dal pubblico del Teatro 5 di Cinecittà, andranno 10.000 euro in gettoni d’oro.

Michelle Hunziker incontra, inoltre, Matteo Salvini e prosegue, così, nel suo intento di far sottoscrivere ai quattro principali leader politici una lettera con la quale si impegneranno a sostenere in Parlamento la proposta di legge “Codice Rosso”. L’obiettivo è quello di dare priorità assoluta alle denunce di violenza sulle donne.

