Amici17, cambio di programmazione: l’ottava puntata del serale andrà in onda domenica 27 maggio 2018 – Gli ospiti

Il talent show di Maria De Filippi #Amici17 – il Serale si avvia alle fase finale. Cambio di programmazione per l’ottava puntata e semifinale che andrà in onda domenica 27 maggio per far spazio alla finalissima di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid che verrà trasmessa in rigorosa diretta su Canale5 sabato 26 maggio.

Dopo l’eliminazione di Biondo avvenuta nella settima puntata, a conquistare un posto nella finalissima del 2 giugno sono rimasti in gara cinque concorrenti: Irama, Emma, Carmen, Einar e Lauren già vincitrice della categoria “ballo”.

Gli ospiti della ottava puntata saranno tra gli altri, Annalisa, Ornella Vanoni, Riki, Elisa e Carla Fracci, Gino Paoli, Gigi D’Alessio.

Mentre nella “lotta” per gli ascolti Maria De Filippi questa volta dovrebbe scontrarsi anche Fabio Fazio con una nuova puntata di Che tempo che fa su Rai1.

