CANALE5: A “Matrix Chiambretti” Orietta Berti, Lory Del Santo e Paola Di Benedetto

Venerdì 25 maggio, su Canale 5, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”, il programma targato Videonews condotto da Piero Chiambretti.

La serata verterà sul tema “Vietato ai minori”, partendo dal presupposto che, tutto ciò che viene vietato, quasi sempre, diventa oggetto di desiderio.

A tal proposito, Piero Chiambretti ospiterà Orietta Berti, figura storica della musica tradizionale italiana e Lory Del Santo, riproponendo foto del loro passato considerate per l’epoca, piuttosto provocanti.

In studio, si racconterà in un’intervista intima, Paola Di Benedetto, ex naufraga della trasmissione “L’Isola dei Famosi”, la cui vita privata, negli ultimi mesi, è al centro del gossip.

Insieme a Piero Chiambretti, sempre Vittoria Schisano nel ruolo di “Presidente della Repubblica delle Donne” e al “tavolo” le editorialiste: Alda D’Eusanio, Madre Maria Vittoria Longhitano, Drusilla Foer, Francesca Barra e Melanie Francesca.

Infine, come di consueto, l’esibizione canora del trio “Appassionante” e gli aggiornamenti eccentrici di Cristiano Malgioglio su “Grande Fratello”.