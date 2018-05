AMICI17 Il Serale: la semifinale con tanti ospiti si conclusa con la vittoria di Irama e nessun escluso – Ascolti: Vince #Amici

L’ottava puntata e anche semifinale di Amici17, ha avuto tanti ospiti alcuni anche delle vere celebrità come Sophia Loren il cui ingresso in studio è stato accolto con un boato, Carla Fracci che ha ballato sulle note di Luce cantata direttamente da Elisa, durante una esibizione di Lauren. Ancora Gino Paoli (che ha duettato con Einar), Ornella Vanoni (che ha duettato con Irama) e Christian De Sica che ha accompagnato una esibizione di Lauren, esibendosi a sua volta sulle note di Soldi Soldi Soldi. Gigi D’Alessio che dopo aver duettato con Carmen, ha cantato una canzone che tempo fa aveva dedicato a Sofia Loren. E ancora Annalisa in arte Nali che ha duettato con Emma; Laura Chiatti che ha fatto una sorpresa al marito Marco Bocci dedicandogli il brano a Mano a mano; e infine Riki il “fenomeno” lanciato da Amici l’anno scorso a cui è stato consegnato direttamente dalle mani di Maria De Filippi il doppio disco di platino per il suo album “Mania” che ha raggiunto le 100.000 copie vendute in versione fisica e digitale dal momento del rilascio.

Irama ha vinto la puntata passando direttamente alla finale.

Più sofferto il passaggio in finale per Einar, l’unico a dover affrontare, per volere della Commissione, una sfida diretta da sostenere al termine della seconda sfida dalla quale è stato escluso dal partecipare. E’ stata Emma ad andare in sfida con Einar ma la Commissione li ha salvati entrambi. Pertanto rivedremo tutti i cinque concorrenti alla finale di Amici17 del 2 giugno 2018.

L’ottava puntata si conclude con l’esibizione di Ermal Meta che canta il suo nuovo singolo Dall’Alba al tramonto.

Ascolti: lo show di Canale5 è stato visto da 3,8 milioni telespettatori per uno share del 20,19%. Su Rai 1 Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio è stato visto da 3,2 milioni di telespettatori, share del 14,31%.

Redazione