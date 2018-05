E’ scontro tra Corona e Barbara D’Urso: ” … il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio, uno dei primi che ti ha dato popolarità e da mangiare”

Scontro a distanza tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso. Corona ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata della stagione di Verissimo del 26 maggio, si è sottoposto ad una lunga intervista della Toffanin, nel corso della quale ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto “pesanti” in riferimento al #GF15 e alla visita dentro la Casa della sua ex moglie, sostenendo che Nina Moric è colpevole, secondo lui, di essersi lasciata strumentalizzare da Barbara d’Urso al fine di incrementare l’audience del reality show che la D’Urso conduce.

Nel corso della puntata di Domenica Live di ieri, 27 maggio Nina Moric, ancora una volte ospite del programma, in riferimento alle parole dell’ex marito Corona ha negato qualunque strumentizzazione e ha preso le difese di Barbara D’Urso che pur ringraziando la Moric per il bel gesto, ha subito ribattuto testualmente:

“Sei carina ma io non nomino quella persona se non per cose di cronaca, in carcere non ci sono stata io…Non ho bisogno che tu mi giustifichi, sono abituata alla cattiveria della gente piccola…io volo altissimo.”