Annunciate le 8 tappe di FESTIVAL SHOW 2018, il festival itinerante dell’estate italiana con i big della musica!

ANNUNCIATE UFFICIALMENTE LE 8 CITTÀ

CHE SI SONO AGGIUDICATE UNA TAPPA DELL’ATTESO TOUR MUSICALE DELL’ESTATE ITALIANA

FIRMATO DA RADIO BIRIKINA E RADIO BELLA & MONELLA!

8 luglio a PADOVA

13 luglio a VICENZA

26 luglio a CAORLE (Venezia)

2 agosto a JESOLO LIDO (Venezia)

9 agosto a BIBIONE (Venezia)

21 agosto a LIGNANO SABBIADORO (Udine)

24 agosto a MESTRE (Venezia)

1° settembre a TRIESTE

Presenta BIANCA GUACCERO

Madrina d’eccezione MARIA GRAZIA CUCINOTTA

FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, è pronto per una nuova stagione di musica e divertimento, con la conduzione dell’apprezzata attrice BIANCA GUACCERO, artista dai mille talenti, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre al coordinamento della kermesse che ogni anno incasella numeri da record. Sono attesi oltre 50 artisti ospiti che si avvicenderanno nelle date dell’evento.

Giunto alla 19esima edizione, lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella (che portano nelle piazze il meglio delle loro capacità organizzative), ha superato tutti i “test” di compatibilità e di qualità e si è affermato come uno dei migliori eventi estivi ad ingresso libero, grazie a sponsor di qualità.

Anche le tappe scelte quest’anno sono di prima categoria. Ecco svelate ufficialmente le 8 città che si sono aggiudicate una tappa del festival che porta sul palco i big della musica: l’8 luglio in Prato della Valle a Padova, il 13 luglio a Le Piramidi di Torri di Quartesolo (Vicenza), il 26 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia), il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 21 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 24 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Altre città della Lombardia e dell’Emilia Romagna, nonostante il manifestato forte interesse per l’evento, sono rimaste fuori da un calendario che negli ultimi anni è tarato in “soli” 8 grandi appuntamenti.

Festival Show approderà quindi in alcune tra le più belle piazze e località balneari del Nord Italia!

Prato della Valle a Padova è ormai una location consolidata e quest’anno accoglierà a sorpresa anche la stella del cinema internazionale MARIA GRAZIA CUCINOTTA, nelle vesti di madrina di Festival Show 2018.

Vicenza segna il ritorno della kermesse, dopo 4 anni, in una città che nel passato ha sempre accolto il festival con grande entusiasmo: infatti è stata scelta la grande area del Centro Acquisti Le Piramidi a Torri di Quartesolo, in grado di ospitare migliaia di persone.

Caorle, Jesolo Lido, Bibione e Lignano Sabbiadoro sono tra le principali spiagge dell’Alto Adriatico che ogni anno raccolgono attorno al palco di Festival Show turisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Mestre rappresenta un rapporto ormai consolidato con il Comune di Venezia, che mette a disposizione Piazza Ferretto, cuore del centro storico cittadino, riconoscendo l’importanza e la capacità di aggregazione della grande carovana.

Infine Piazza Unità d’Italia a Trieste, un luogo storico straordinario in grado di contenere più di 20mila persone, ospiterà, per la prima volta, la finale di Festival Show. Per l’occasione tornerà sul palco anche la madrina di quest’anno Maria Grazia Cucinotta.

«Festival show rappresenta una vera e propria festa per le Città che lo ospitano – spiega l’editore di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, Roberto Zanella – Paolo Baruzzo, Mariano Sannito, responsabile artistico e commerciale, e Stefano Favero, coordinatore artistico, insieme ad un team affiatato da anni, lavorano da mesi per preparare una produzione che possa soddisfare un pubblico eterogeneo, fatto di giovani e famiglie. I centri storici delle città sono il luogo perfetto e offrono coreografie impagabili, così come rappresentano una location ideale i centri di villeggiatura».

In ogni tappa gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, trasmessi in radio tutto l’anno, saranno accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Spazio anche ai 14 giovani artisti emergenti che hanno vinto le finali di Festival Show Casting 2018.

Per il secondo anno, in ogni serata una nota di bellezza con l’elezione di Miss Amen, noto brand di gioielli, l’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Festival Show 2017: https://vimeo.com/244169380

Festival Show fa capo al patron del polo radiofonico di Castelfranco Veneto, Roberto Zanella. La direzione commerciale e artistica è di Mariano Sannito. Il coordinamento artistico di Stefano Favero.

Redazione