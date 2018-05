31/05/2018 – 21:05 #RAI2: GOLDEN GALA 2018 Grande serata di sport in diretta dallo stadio Olimpico

Grande serata sportiva con il Golden Gala numero trentotto, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera. Piatto forte dell’evento, intitolato dal 2013 a Pietro Mennea, che si svolge all’Olimpico di Roma,giovedì 31 maggio, sarà la sfida stellare tra Ronnie Baker e Chris Coleman nei 100 metri. Cast eccezionale con atleti come Mariya Lasitskene, Brianna Rollins, Dalilah Muhamad, Sam Kendricks, Sandra Perkovic e 23 italiani al via, tra cui Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Alessia Trost. Oltre tre ore di grande sport, con gare di mezzofondo, salto in lungo e salto con l’asta, lanci e siepi, che la Rai proporrà in diretta su Rai Sport e Rai Hd dalle 19.00 alle 20.25 per passare poi la linea in diretta a Rai2 alle 21.05, in tempo per i 400mt. femminili. Diretta anche su Rai Play e Rai Radio1, media partner dell’evento.