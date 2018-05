[COMUNICATO STAMPA] MUSICA: ROBERTA BONANNO RITORNA CON UN NUOVO ALBUM “IO & BONNIE”

ROBERTA BONANNO

L’8 giugno esce il nuovo album

“IO & BONNIE”

da domani in radio il primo singolo

“CONTROTENDENZA”

QUESTA SERA SPECIALE LIVE STREAMING SUI SOCIAL DELL’ARTISTA!

Venerdì 8 giugno esce “Io e Bonnie”, il nuovo album della cantante milanese ROBERTA BONANNO, già protagonista di Amici 7 e voce della colonna sonora delle pubblicità di Calzedonia, Carta Sì, Felce Azzurra e Bauli. Il disco è anticipato dal primo singolo “Controtendenza”, scritto daFabio Vaccaro e prodotto da Carlo Delor e Alberto Boi per l’etichetta Advice Music, in radio da domani, venerdì 1 giugno.

Il brano parla delle scelte che l’artista ha dovuto affrontare nella vita, in particolare nella sua carriera artistica, e che spesso l’hanno portata ad agire in “controtendenza”. Il risultato di queste scelte è semplicemente “Io e Bonnie”, il suo nuovo progetto discografico.

«Questa nuova avventura rappresenta me stessa in ogni sfaccettatura, nei colori e nelle sfumature dei testi e dei suoni – racconta Roberta Bonanno – “Controtendenza” non poteva che essere l’inizio di questo percorso: è un regalo che faccio a me, ma soprattutto a voi! È una canzone figlia delle scelte, mai banali, che mi hanno permesso di mettere insieme le 9 tracce del disco e renderlo molto diverso in ogni suo brano».

Questa sera alle ore 21.00, in diretta sui suoi profili Facebook e Instagram, Roberta Bonanno ripercorrerà alcune tappe della sua carriera discografica, proponendo in versione acustica i suoi brani più celebri e riservando una speciale sorpresa in previsione dell’uscita del singolo “Controtendenza”, disponibile in digitale a partire dalla mezzanotte.

Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2007-2008, arrivando seconda. L’anno successivo ha esordito nel mercato discografico con l’EP “Non ho più paura”, che ha ottenuto un notevole successo, piazzandosi alla decima posizione della classifica FIMI e al primo posto nella classifica ITunes. Nel 2010 ha pubblicato l’album omonimo “Roberta Bonanno”, all’interno del quale si trovano singoli di successo come “Sorelle d’Italia”, “Mat3matico” e “A Natale puoi”, contenuto nella riedizione natalizia “Roberta Bonanno – Christmas Edition”. Gli importanti risultati di vendita online le valgono il Premio “Miglior Artista Zimbalam dell’anno“, che le viene conferito in occasione del MEI (Meeting degli Indipendenti) nel novembre 2010. Gli anni successivi vedono la pubblicazione in digitale di diversi singoli: “Per un attimo”, Devi dirmi di sì” e “It’s oh so quiet”, brano che nel 2013 le vale il Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) “Miglior Interpretazione”. Tra il 2016 e il 2017 pubblica per l’etichetta Advice Music i brani “Ad un passo (Baciami)”, “Ridere di me” e “Le cose più belle”, che segnano l’inizio dei lavori per il nuovo album.

