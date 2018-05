Young Signorino, durante il suo primo concerto a Padova gli lanciano un bicchiere sul palco: “Hai rotto …Ti smonto frate…”

Young Signorino, all’anagrafre Paolo Caputo, appena ventenne, è il fenomeno trap del momento con oltre 11 milioni di visualizzazioni su You Tube totalizzati con l’ultimo singolo dal titolo “Mnh ha ha ha” . Appena qualche giorno fa il “cantante” che ha firmato già un singolo dal titolo “Dolce droga”non si è presentato al suo primo concerto organizzato al Monk di via Portonaccio a Roma lasciando di stucco le persone accorse per ascoltarlo che si sono viste poi rimborsare il biglietto senza tante spiegazioni e nella stessa sera di venerdì 25 maggio è andata in onda una intervista durante lo show di Chiambretti. Sarà per questo motivo per cui ha dato buca ai fan?

Di sicuro i suoi modi e il suo stile fanno e faranno discutere. Già ieri al suo primo concerto a Padova uno spettatore gli ha lanciato un bicchiere sul palco e lui ha fermato l’esibizione esclamando: “Hai rotto il c… Ti smonto frate. Ti smonto con i versi“. È intervenuto un addetto allo staff per farlo continuare a… cantare?!.

