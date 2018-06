Daniele Bossari e Filippa Lagerback, OGGI SPOSI!

Daniele Bossari ha mantenuto la promessa! Dopo la proposta di matrimonio dello scorso novembre in diretta televisiva, davanti alle telecamere, nella casa del Grande Fratello Vip, questo pomeriggio è convolato a nozze con la sua compagna, la svedese Filippa Lagerback, dopo 17 anni di convivenza, una figlia e qualche crisi fortunatamente superata.

Abito bianco per la sposa e blu per lo sposo entrambi in sintonia con il contesto country chic della cerimonia. Tanti i convenuti alla “grande festa” che li ha uniti in matrimonio (civile) e naturalmente tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

