EVENTI: UNITE With Tomorrowland Italia: presentata la line up con MARTIN SOLVEIG, CLAPTONE, KLINGANDE, MALAA, ALBERTINO, YVES V, MIKE DEM, SELTON, SDJM, ELEMENTS OF LIFE e STEFANO FISICO!

Per la prima volta in Italia

IL 28 LUGLIO AL PARCO DI MONZA

Sul palco

MARTIN SOLVEIG – CLAPTONE

KLINGANDE – MALAA – ALBERTINO

YVES V – MIKE DEM – SELTON – SDJM – ELEMENTS OF LIFE – STEFANO FISICO

Mancano circa 2 mesi a UNITE With Tomorrowland Italia, l’imperdibile evento che arriva per la prima volta nel nostro Paese, il 28 luglio al Parco di Monza, ma i biglietti sono stati esauriti già a febbraio a poche dall’apertura delle prevendite.

350 mq di palco in stile Tomorrowland, 735 mq di decorazioni e oltre 10 ore di musica live faranno da cornice ad un’esperienza che si preannuncia unica!

Ecco la line up, presentata ieri sera durante l’esclusivo cocktail party dedicato all’evento: MARTIN SOLVEIG, CLAPTONE, KLINGANDE, MALAA, ALBERTINO, YVES V, MIKE DEM, SELTON, SDJM, ELEMENTS OF LIFE e BILLBOARD ITALIA SHOWCASE FEAT. STEFANO FISICO.

Durante l’evento ci saranno anche 3 collegamenti in live streaming con il Belgio, in contemporanea con le altre 6 nazioni che ospitano UNITE, i cui dj protagonisti verranno comunicati nelle prossime settimane. Durante questi show speciali, anche il pubblico italiano verrà ripreso dalle telecamere e trasmesso in tutto il mondo, che diventa più connesso con UNITE With Tomorrowland!

Il francese MARTIN SOLVEIG è uno dei dj e producer più apprezzati del panorama europeo grazie al suo mix di house e electro. L’artista, con oltre un milione di like su Facebook, è stato consacrato dalla collaborazione con Madonna per l’album MDNA; ha lavorato con Dragonette alla sua più famosa hit “Hello”; tra le sue produzioni più recenti “Places” feat Ina Wroldsen e “All Stars” feat Alma. È stato tra gli headliner di Tomorrowland 2017.

CLAPTONE è un misterioso dj e producer tedesco che nasconde il volto dietro la sua famosa maschera dorata. A pieno diritto nella TOP 100 dei dj più importanti del mondo di DJ MAG, negli ultimi mesi ha portato in tour il suo format “The Masquerade”, da Los Angeles a Berlino, da Melbourne al Tomorrowland 2017. “Under The Moon” è il suo ultimo singolo, che anticipa l’album “Fantast”.

KLINGANDE, il giovane producer francese con milioni di ascolti su Spotify, è arrivato sotto i riflettori internazionali con “Jubel” nel 2013, è stato pluri premiato platino in Italia e Francia con oltre 97 milioni di streaming su Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su Youtube. In questi anni ha portato la sua deep house in Europa e America e in tutti i più grandi festival, tra gli ultimi: Lollapalooza (Berlino 2016), Tomorrowland (Belgio 2016) e Mysteryland (Haarlemmermeer 2017).

Anche il francese MALAA mantiene il mistero nascondendosi dietro una maschera. Autore di hit come “Notorious” e “Prophecy” è reduce dal tour di successo “No Redemption” insieme a Tchami in Nord America.

Il famoso dj e speaker ALBERTINO arriva direttamente da Radio DEEJAY, dove conduce la storica classifica “Deejay Parade” e ogni giorno “Albertino Everyday” con una particolare attenzione ai fenomeni del momento che, grazie al suo supporto, diventano successi.

Il dj belga YVES V è stato headliner di Tomorrowland in Belgio lo scorso anno e si esibirà al festival anche quest’anno (27 luglio), in Italia arriva invece per una delle sue prime performance, forte del successo del nuovo singolo “Magnolia”.

MIKE DEM arriva da Milano ma, collaborando in qualità di organizzatore e dj al format Overmind, ha avuto l’occasione di aprire i set di artisti come Martin Garrix, David Guetta e Claptone ma anche quello di Axwell (2012) e dei Clean Bandit (2014). Nell’estate 2017 ha suonato nei principali festival europei, tra cui Tomorrowland in Belgio.

La band italo-brasiliana SELTON si è resa unica nel panorama musicale italiano mescolando il pop al tropicalismo, l’italiano al portoghese e all’inglese (l’album “Manifesto Tropicale” è stato giudicato dalla critica tra i migliori del 2017).

SDJM sono un duo di Milano. La loro prima traccia “The Heat (I Wanna Dance With Somebody)” è stata riprodotta oltre 16 milioni di volte su Spotify in meno di 6 mesi entrando nella Global Viral Chart e nelle Top 20 I-Tunes Dance di USA, UK & Italia dove è stata #1 della classifica di Radio DEEJAY per 4 settimane. “Temptation”, una delle loro tracce di maggior successo, è stata presentata in anteprima da Steve Angello durante l’Ultra Music Festival Miami raggiungendo la #1 posizione della classifica progressive-house di Beatport.

Il duo fiorentino ELEMENTS OF LIFE, dopo la residency nei maggiori club di Firenze, ha suonato in tutta Italia e anche in Messico.

Farà ballare la EDM più di tendenza il BILLBOARD ITALIA SHOWCASE FEAT. STEFANO FISICO, grazie alla lunga esperienza come dj in locali di tutto il mondo (dall’’Hollywood di Milano all’Atlantis The Palm di Dubai) e nelle migliori radio italiane, compreso il programma di musica dance italiana “Radio Italia Club” in onda tutti i sabato.

La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di TOMORROWLAND in contemporanea a oltre 100mila persone di sette nazioni che hanno vissuto la stessa magica esperienza in una maniera differente. E sarà così anche quest’anno. Sabato 28 luglio 2018, sette edizioni eccezionali di UNITE With Tomorrowland collegheranno Tomorrowland con Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom.

UNITE With Tomorrowland è molto più di un evento in diretta streaming, grazie ad una serie di elementi quali uno stage che va oltre ogni immaginazione, allestimenti incantevoli ed effetti speciali che permettono di vivere emozioni uniche. Da un punto di vista tecnico, il festival è un capolavoro assoluto: grazie alla connessione via satellite lo show sarà infatti sincronizzato in tutte le location coinvolte. Durante i sette eventi si entrerà in un’altra dimensione, grazie a quanto accadrà sul Main Stage di Tomorrowland e al coinvolgimento dei fan di Tomorrowland sparsi in tutto il mondo.

L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni .

L’evento italiano è organizzato da 5 Guys Company, società italiana fondata da giovani ragazzi che con il format Overmind hanno già portato in Italia producer come Hardwell e Martin Garrix, in collaborazione con F&P Group.

Media partner ufficiali Radio DEEJAY, Billboard Italia e Individual Music.

Si ringraziano il Comune di Milano, il Comune di Monza e Jaguar Florence Club. Sponsor ufficiali Pringles, Red Bull, Möet & Chandon, Belvedere Vodka, Tennet’s Super, Nilox e Sae Institute.

Per l’Italia sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica, un fenomeno globale che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!