02/06/2018 #Amici Il Serale – La semifinale – Tra gli ospiti Beppe Fiorello, Gianna Nannini e Fiorella Mannoia…

Ultime sfide ad Amici per gli allievi rimasti in gara: i cantanti Emma e Irama dei Bianchi, la ballerina Lauren e i cantanti Einar e Carmen dei Blu, si giocheranno il tutto e per tutto per accedere alla finale del 10 giugno, non più divisi per squadre ma “tutti contro tutti”

Convocati da Maria De Filippi come ospiti Beppe Fiorello, Alvaro Soler, Gianna Nannini, Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia che si alterneranno sul palco per duettare e incoraggiare i ragazzi .

Amici – la semifinale, domenica 3 giugno in prima serata su Canale5.

Redazione