AIDA NIZAR, la spagnola del GF15 si immerge nella Fontana di Trevi e viene multata- Il commento di Barbara D’Urso

Aida Nizar, la spagnola che tanto ha fatto discutere nella Casa del Grande Fratello 15, continua a cavalcare l’onda della provocazione e a far parlare di sè ma questa volta la sua bravata le è costata una multa salata.

Questo il motivo: Aida in abiti estivi per alleviare la calura estiva della Capitale, venerdì 1 giugno, ha pensato bene di immergersi, come Anita Ekberg nella Dolce Vita, nella Fontana di Trevi pubblicando poi una sorta di videospost su FB : “Perché Aida sempre lotta per il sogno che merita. Sono nella Fontana di Trevi adorando la mia vita. Mi fa impazzire questo momento. Adoriamo la nostra vita. Mai Aida si arrende” .

Peccato che le immagini siano arrivate prima ai vigili, che una volta uscita dall’acqua l’hanno fermata e nonostante i tentativi della spagnola di giustificarsi non hanno voluto sentire ragioni: “Non ci prenda in giro“, le ha detto uno di loro. “Ma tu sai chi sono? Lavoro nella tv e questo è molto bello. Tu sai perfettamente che sono la donna che adora la sua vita. Questo non è giusto, questo non è gentile, mi sembra uno scherzo”, ma il poliziotto risponde con una domanda: “Ma è normale che tu ti fai il bagno?” Inutile il tentativo di Aida di cavarsela: “Ma tu sai che caldo fa? Io ho una malattia tesoro. Io sono più pulita che questa fontana“. Alla fine, la multa è comunque arrivata: 450 euro.

Qui il commento di Barbara D’Urso alla notizia

Redazione