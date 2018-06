Nel corso della semifinale di domenica 3 giugno i cinque concorrenti rimasti in gara (i cantanti Irama, Carmen, Emma, Einar e la ballerina Lauren) si sono contesi i quattro posti disponibili per la finale di Lunedì 11 giugno.

Le varie fasi della gara sono state caratterizzate questa volta da un sistema di votazione diverso per ciascuna fase: dalla commissione interna nella prima; dal televoto e dai professori, nella seconda, dalla commissione interna nella terza e quarta, mentre la quinta ed ultima fase è stata determinata dal televoto.

I cinque concorrenti rimasti in gara, non più raggruppati nelle due tradizionali squadre, la bianca e la blu, si sono sfidati tutti contro tutti, il primo ad aggiudicarsi la maglia per il serale è stato Irama, poi Lauren la seconda, Carmen la terza. Infine il quarto a conquistare la maglia nera per la finale è stato Einar che ha vinto al televoto in un sofferto testa a testa contro Emma che quindi lascia il talent commossa.

Sono intervenuti come ospiti Gianna Nannini che ha duettato con Carmen su “Meravigliosa creatura” e “Fenomenale”, Lauren si è esibita in una “pizzica” insieme a Beppe Fiorello, Einar ha duettato con Fiorella Mannoia su “E penso a te” di Lucio Battisti, Emma ha cantato con Alvaro Soler “El mismo sol” e “Sofia”, Irama ha duettato con Fabrizio Moro su “Pensa”.

La puntata si è chiusa con l’esibizione di Alvaro Soler nel suo ultimo singolo La cintura ai vertici delle classifiche, che ha coinvolto tutti in una allegra danza improvvisata a cui nemmeno Maria si è sottrata e nel riconoscere poi a Soler il merito di aver dato vita ad un momento di grande entusiasmo a lui affida i saluti finali col suo buenas noches.

Per scoprire chi sarà il vincitore di Amici17 tra Irama, Lauren, Carmen ed Einar l’appuntamento è con la finalissima dell’11 giugno 2018 ore 21,10.

ASCOLTI: Amici – Il Serale (live) vince su #Rai1 e Fazio con Che Tempo Che Fa ultima puntata (live). Il talent show di #Canale5 ha registrato 4.065.000 telespettatori e uno share di 21,82%; si è tuttavia difeso bene anche Fabio Fazio su #Rai1 che col suo talk ha registrato 3.542.000 telespettatori per uno share 16,93%; nel Tavolo, in seconda serata, 2.014.000 spettatori e uno share di 15,31%.

Redazione