La finale della 15a edizione del Grande Fratello, andata in onda lunedì 4 giugno in prima serata su Canale5, al termine di una lunghissima puntata che si è conclusa alla 1:45 circa, ha visto la proclamazione di Alberto Mezzetti (soprannominato Tarzan per la lunga e folta chioma ndr) quale vincitore.

34 anni di Viterbo, un passato da modello a Londra a soli 22 anni, è stato anche protagonista di una campagna pubblicitaria della Tim e poi testimonial di Gucci. Figlio di un medico scomparso prematuramente quando lui aveva 11, lo scorso anno, ha detto NO alla redazione di Uomini e Donne, pronta ad ingaggiarlo come tronista perchè come dichiarato dalla madre: “Non è il genere di programma che gli interessa”.

Ma il 26 marzo ha ricevuto un messaggio su Instagram: “Siamo della redazione del Grande Fratello, chiamaci“. Hanno visto le sue foto e lo vogliono tra i concorrenti. Lui risponde, prende contatti senza dire nulla alla madre né al suo collaboratore, Sithum, al quale ha lasciato la gestione di AleaBet, il centro scommesse di cui è titolare. La prima a scommettere su di lui è stata la madre che aveva previsto la sua vittoria: “Vincerà, lo so. Perché è bello fuori ma soprattutto dentro. La sua umiltà ed educazione conquisteranno tutti“.

Gina Lollobrigida è stata la guest star della serata, l’icona cinematografica è entrata dentro la Casa al braccio di due aitanti giovani, una volta accomodatasi su una poltrona, ha raccomandato e ricordato ai ragazzi, bloccati da un freeze, che una volta spente le luci della ribalta televisiva bisogna ritornare alla realtà: “Volevo dirvi che ho saputo che siete stati molto bravi in questi mesi, però tenete i piedi per terra, la popolarità, la bellezza durano poco oggi, quello che importa è quello che avete dentro, dovete lavorare e non fermarvi mai. Spero possiate soddisfare il vostro sogno, è importante credere in noi stessi”.

Seconda classificata Alessia Prete, terzo Matteo Gentili.

Si è conclusa così l’edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso, un’edizione molto discussa che ha diviso il pubblico su personaggi ed episodi non sempre esemplari e al limite del buon gusto che hanno spesso indignato l’opinione pubblica e soprattutto il mondo social.

Tuttavia la finale del GF15, anche se penalizzata dall’amichevole Italia-Olanda – trasmessa su Rai1 (24.22% di share) per quanto riguarda gli ascolti chiude con la media più alta degli ultimi 7 anni: 23,3% di share e 3.883.000 telespettatori.

Redazione