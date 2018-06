SPANDAU BALLET: Ross William Wild, 30 anni sostituirà Tony Hadley  la voce storica della formazione, il debutto il 6 Giugno a Londra.

Si chiama Ross William Wild, ha 30 anni e sostituirà Tony Hadley la voce storica degli Spandau Ballet a seguito dell’addio del crooner dopo 40anni di sodalizio col gruppo, avvenuto a luglio del 2017. Ross, debutterà dal vivo accanto a Gary Kemp, Martin Kemp, Steve Norman e John Keeble il prossimo 6 giugno, in occasione di un concerto degli Spandau Ballet al Subterania, un club di Londra.

Ross William Wild, ha studiato musica e teatro presso l’accademia di Glasgow, appassionato di arti marziali, al suo attivo ha un album intitolato Wild tracks ed è una presenza fissa nei musical del West End londinese. Nel 2012 era nel cast di Grease, poi aveva partecipato al talent televisivo Superstar di Andrew Lloyd Webber che cercava il protagonista di una nuova versione di Jesus Christ Superstar, quindi andò in tour con il musical dei Queen We will rock you. Ma è stato un altro ruolo a portargli fortuna: quello di Elvis Presley nel 2016 nell’opera pop Million dollar quartet in cui a interpretare il discografico Sam Philips era Martin Kemp, ovvero, il bassista degli Spandau Ballet.

Redazione