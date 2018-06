06/06/2018 – 23:20 #RAI2: FAN CARAOKE Protagonisti Marco Tardelli, Antonio Cabrini e Fulvio Collovati

Aria di Mondiali a “Fan Caraoke” con una puntata speciale, l’ultima della stagione, in onda il 6 giugno alle 23.20 su Rai2: in auto, al fianco di Andrea Perroni, ci saranno Marco Tardelli, Antonio Cabrini e Fulvio Collovati. Un tuffo nel passato ricordando l’urlo più famoso della storia del calcio: un ritorno a quel 1982 che vide l’Italia trionfare ai Mondiali di calcio di Spagna. Mai nessuno, a parte in occasione dell’Inno di Mameli, li ha sentiti cantare insieme. Tardelli si lancerà nell’interpretazione di Celentano mentre Cabrini e Collovati affronteranno Venditti e Max Pezzali. E fra una canzone e l’altra ricorderanno in un clima festoso e goliardico quel 1982, quell’urlo di Tardelli e come la loro amicizia si sia consolidata, senza tralasciare il dispiacere per la mancata partecipazione dell’Italia ai prossimi campionati del Mondo.

Ospite della puntata, Laura Barriales che dedicherà loro una canzone speciale. Nella fan car, guidata da Giorgia Palmas, sarà una gara senza esclusione di colpi per tre fan: solo chi dimostrerà di conoscerli alla perfezione, avrà la possibilità di incontrarli di persona alla fine del viaggio.

Redazione