Michele Bravi e Chiara Galiazzo tra le star internazionali, invitate da Disney ad Hollywood per la prima mondiale del sequel “Gli Incredibili 2”

“Gli Incredibili 2” è il sequel del primo capitolo d’animazione uscito nel 2004: in Italia arriverà nelle sale esattamente il 19 settembre 2018…Ebbene invitati dalla Disney a sfilare tra le star internazionali, sul red carpet a Hollywood, in occasione della esclusiva proiezione della prima anche i nostrani Michele Bravi e Chiara Galiazzo.

Sul prestigioso tappeto rosso, i due cantanti sono apparsi particolarmente emozionati e si sono divertiti con gli accessori e i personaggi targati “Gli Incredibili 2”.

Al termine della prima, Michele è riuscito semplicemente a commentare: “Alla Disney sono dei geni, il film è bellissimo, bellissimo, bellissimo! Sto in fissa”.

Michele Bravi continua ad avere successo anche in campo musicale: le sue due date autunnali, intitolate “Piano B (A Night with Michele Bravi)”, sono già sold out a pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti. I due appuntamenti sono in programma il 18 novembre al Quirinetta di Roma e il 25 al Teatro Principe di Milano.

Per Chiara invece “è stata un’esperienza incredibile”, e da Instangram ha ringraziato pubblicamente la Disney per l’opportunità data

Redazione