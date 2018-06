[COMUNICATO STAMPA] i NOMADI tornano in radio l’11/06 con SANGUE AL CUORE, primo estratto da NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA, album che celebra 55 anni di storia della band

i NOMADI

dall’11 giugno in radio con

“SANGUE AL CUORE”

primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico celebrativo

“NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA”

in uscita il 22 giugno

in occasione dei 55 ANNI DI CARRIERA della band

I NOMADI tornano in radio dall’11 giugno con “SANGUE AL CUORE”, il singolo che anticipa “NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA”, il nuovo progetto discografico in uscita venerdì 22 giugno con distribuzione Artist First. “NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA” è un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni (nuova voce dal 2017). L’album sarà disponibile in versione doppio CD e triplo LP ed è già in preorder su www.musicfirst.it in versione autografata. Questa la tracklist di “NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA”:

CD1

Un Giorno Insieme, La Mia Terra, Abbi Cura Di Te, Aironi Neri, Ho Difeso Il Mio Amore, L’Uomo Di Monaco, Un Po’ Di Me, Nulla Di Nuovo, Trovare Dio, Io Vagabondo, Ti Lascio Una Parola (Goodbye), Utopia, La Libertà Di Volare, Un Pugno Di Sabbia CD2

Sangue Al Cuore, L’Ultima Salita, Noi Non Ci Saremo, Senza Nome, Toccami Il Cuore, Canzone Del Bambino Nel Vento – Auschwitz, Decadanza, Ti Porto a Vivere, Io Come Te, Dio è Morto, Terzo Tempo, Dove Si Va, Il Vecchio e il Bambino, Io Voglio Vivere, Così Sia I Nomadi torneranno inoltre dal vivo con un doppio concerto-evento alla Nuova Darsena di Rimini, il 22 e il 23 giugno. Media partner dell’evento è RTL 102.5, che trasmetterà in diretta in radiovisione il concerto del 23 giugno.

Prevendite già disponibili al seguente link: http://www.liveticket.it/nomadituttalavita55anni

