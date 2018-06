RAI1 “ORA O MAI PIU’: DONATELLA MILANI SI E’ RITIRATA, AL SUO POSTO FRANCESCA ALOTTA

L’indiscrezione sul ritiro di Donatella Milani dallo show di Amadeus Ora o mai più è diventata, ora una notizia ufficiale. La stessa cantante ne dà conferma e ne spiega pure il motivo con un post pubblicato su Facebook.

Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia’ su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione “ora o mai piu”. Non scrivono il perche’, o come spesso accade s’inventano cose! La verita’ e’ che Stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verita’ posso dirla solo io…mi sono ritirata perche’, mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto: “the show must go on”

Dunque, la sua partecipazione al programma di Amadeus resta limitata solo alla prima puntata in onda stasera (e registrata una settimana fa) su Rai1. Dalla seconda puntata al suo posto ci sarà Francesca Alotta.

