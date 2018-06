11/06/2018 #AMICI17: su Canale 5 Maria De Filippi conduce la finalissima che decreterà il vincitore del talent – GLI OSPITI

Riflettori puntati sull’imperdibile finalissima della 17° edizione di “Amici” di Maria De Filippi in diretta, lunedì 11 giugno in prima serata su Canale5. I quattro finalisti: Irama, cantautore, 22 anni, Carmen, interprete, 18 anni; Einar, cantante 24enne e Lauren, 19 anni, ballerina si sfideranno nell’ultima gara per la vittoria. Per il vincitore assoluto sono in palio 150 mila euro.

COME VOTARE: Il vincitore sarà decretato esclusivamente dal pubblico a casa che vota il proprio preferito attraverso sms al numero 477.000.4, sito web http://www.wittytv.it e applicazione Mediaset FAN (il costo massimo dell’SMS è di 16 centesimi di Euro a seconda dell’operatore; per ogni televoto c’è un limite massimo di 5 voti per piattaforma).

GLI OSPITI: La finale di #Amici17 va in onda lunedì 11 giugno 2018. Nell’ultima puntata ritroveremo come ospiti Emma, Elisa, Alessandra Amoroso e Michele Bravi, che duetteranno con i quattro finalisti, e poi Hauser dei 2 Cellos, la rockstar mondiale del violoncello che si presenta eccezionalmente in veste solista per un’esibizione straordinaria su “Now We Are Free”, il tema principale del film “Il Gladiatore”.

In studio pronti a festeggiare il vincitore ci saranno i componenti della commissione esterna: Simona Ventura, Ermal Meta, Heather Parisi, Marco Bocci, Elisa e Giulia Michelini e la commissione interna che ha affiancato i ragazzi nella preparazione: Bill Goodson, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Garrison Rochelle, Paola Turci, Carlo Di Francesco, Rudy Zerbi e Giusy Ferreri.

I premi in palio :

1) Primo Premio del valore di 150mila Euro in gettoni d’oro al vincitore assoluto dell’edizione di Amici;

2) Premio della critica del valore di 50mila Euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane: Corriere della Sera, La Stampa, il Fatto Quotidiano, il Messaggero, l’agenzia di stampa Ansa e l’agenzia di stampa ADN Kronos, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Libero e il QN. Con loro le testate web: Tgcom.it, Tv Zap.it, Tiscali.it, Tv Zoom.it, Davide Maggio.it, Tvblog.it, Rockol.it, il Network radiofonico 105 e la testata giornalistica di Raitre Tv Talk;

3) Premio Radio 105 pari ad un valore di 20mila Euro in gettoni d’oro;

4) eCampus con una borsa di studio del valore di 12mila Euro per l’iscrizione ad un corso di laurea.

Redazione