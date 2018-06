AMICI17: VINCE IRAMA COL 63% DELLE PREFERENZE

La diciasettesima edizione di Amici tra Irama e Carmen viene vinta da Irama che dedica la vittoria alla nonna, a Maria e alla musica tutta…

Tante emozioni per la finale di Amici edizione 17, da Loren portata in trionfo dal corpo di ballo nel momento della sua eliminazione a seguito della sfida contro Einar, al momento dell’intervista tra il serio e faceto alla padrona di casa da parte di Geppi Cucciari e nel corso della quale Maria De Filippi ha parlato dell’università, di quando copiava al liceo e della mamma, scomparsa qualche anno fa dopo una lunga malattia alla quale, confessa non senza commozione, di dedicare un pensiero.almeno una volta al giorno.

Eliminati dal televoto quindi Loren (da Einar) ed Einar (da Carmen), a scontrarsi per l’ultima sfida sono Irama e Carmen e il risultato è da subito quasi certo. Vince la modernità e la completezza del “prodotto” (termine che per una volta mal si addice ad un allievo della Scuola). Irama infatti è già un professionista del canto, già passato per Sanremo e che, trascurato dalla sua casa discografica (la Warner ndr), ha scelto la via della Scuola di Amici di Maria De Filippi per “rilanciarsi” e rimettersi in gioco centrando “il colpo”. Dal momento in cui Irama è comparso sulla scena di #Amici, ha sbaragliato la concorrenza degli altri allievi, riscuotendo un consenso unanime immediato sia del pubblico sia dei professori e poi anche della critica. Rapper, cantante, autore dei suoi brani mai banali e interprete emozionale, aiutato da evidenti qualità estetiche , oltre a una certa originalità nel look, impressa dalle onnipresenti piume portate alle orecchie, come feticcio portafortuna, Irama il palco se lo mangia letteralmente e per questi motivi nel momento in cui la carta del vincitore di Amici 2018, anticipata dalle note di We Are The Champions, dei Queen si gira per scoprire il suo volto del vincitore, è venuto a mancare il “fattore” sorpresa. Irama batte Carmen… Boato del pubblico e plebiscito al televoto.

Filippo Maria Fanti in arte Irama, 22 anni con già all’attivo due album e tanta voglia di riprendere da dove era stato interrotto tre anni fa, ha dedicato il premio alla nonna affermando: «è sempre con me», a Maria, che «è una persona speciale», e alla musica tutta, «sperando che questo sia l’inizio di qualcosa di bello. Per me e per tutti noi» .

La classifica è quindi: Al 1° posto Irama, al 2° Carmen, al 3° Einar e al 4° Lauren.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI: A Lauren, già vincitrice della categoria “danza” è andato il premio Vodafone della Critica di 50mila euro; Carmen vince il premio E-Campus, un finanziamento per una triennale da scegliere tra i loro corsi di studio, mentre Irama vince il premio Radio 105 .

La finale di Amici17 è stata vista da 4.872.000 spettatori pari al 25.1% di share.

Redazione