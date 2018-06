Nazionale Cantanti – Partita del Cuore – Superati i 1.300.000 € Grazie di Cuore

Partita del Cuore

Nazionale Cantanti

Allo Stadio Ferraris

vince la solidarietà

Superati i 1.300.000 €

Grazie di Cuore

E’ stata di 1.341.893 euro la raccolta fondi totale generata dalla 27esima edizione della Partita del Cuore giocata a Genova allo Stadio Luigi Ferraris il 30 Maggio.

La Partita del Cuore presentata da Antonella Clerici e Carlo Conti, in diretta su Rai 1 ha visto come madrine della serata la campionessa paralimpica Bebe Vio e l’attrice Penelope Cruz con la telecronaca delle tre strepitose voci del calcio Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Sandro Piccinini e, da bordo campo, quella di Melissa Greta Marchetto.

La 27^ partita del Cuore è stata giocata in ricordo di Fabrizio Frizzi, volto e voce di questo grande evento e da sempre membro della famiglia della Nazionale Cantanti.

La gara di solidarietà da parte di telespettatori di Rai1 e del pubblico è stata esemplare ed entusiasmante. Lo stadio si è riempito giorno per giorno, fino a essere esaurito in ogni ordine di posto, così come le donazioni sono cresciute fino all’ultimo minuto.

Si tratta di un importante risultato per sostenere progetti di ricerca e di cura dei tumori pediatrici dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e di AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Fondamentale è stata la partecipazione della Nazionale Italiana Cantanti e dei Campioni del Sorriso che hanno dato vita , all’avvincente sfida conclusasi 6 a 3 a favore della Nic segnando una grandissima vittoria per la cura e ricerca delle malattie infantili.

La Partita del Cuore è stata top trend anche su twitter e ottimi i risultati di ascolto per la diretta su Raiuno vincendo la sfida degli ascolti di prima serata con 3 milioni 123 mila spettatori e uno share del 14.6%.

Redazione