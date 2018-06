[COMUNICATO STAMPA] Björk concerto annullato causa maltempo, a breve l’annuncio della nuova data.

14 giugno 2018

“We were all really excited, but nature and destiny came in, and I think it’s all for a reason…” Björk, Roma 13 giugno 2018…

Il Just Music Festival e il Teatro dell’Opera di Roma esprimono nuovamente il loro dispiacere per l’annullamento del concerto dell’artista islandese Björk. Le Terme di Caracalla sono un luogo bellissimo e speciale, ma sono anche un sito archeologico coperto da rigidi vincoli della Sovrintendenza e non sarebbe stato possibile, né lo è mai stato in passato, costruire una copertura anti-pioggia per il palco. In ogni caso, come l’artista stessa ha voluto sottolineare quando è uscita sul palco per scusarsi e ringraziare il pubblico, oltre la pioggia in sé, rispetto alla quale avremmo aspettato che passasse, è stato anche il rischio crescente di temporali e fulmini a mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità del personale tecnico e di scena, oltre che dell’artista stessa. Non è stata una semplice scelta organizzativa, ma uno stop irremovibile dovuto a cause di forza maggiore, rispetto alle quali i responsabili della sicurezza, congiuntamente al management dell’artista, hanno deciso di sospendere il concerto.

Comprendiamo lo scontento generale e stiamo lavorando con l’artista in queste ore per riprogrammare il concerto e potervi quindi comunicare la nuova data entro breve, per la quale saranno validi i biglietti già acquistati.

Tutti coloro che volessero chiedere comunque il rimborso potranno farlo sia attraverso le biglietterie del Teatro dell’Opera, sia attraverso il circuito Ticketone (online e presso le ricevitorie).

Ci dispiace molto per tutti coloro che si aspettavano di assistere al concerto di ieri sera e per tutti quelli che sono venuti da fuori Roma, anche noi siamo profondamente dispiaciuti e abbiamo sperato fino all’ultimo, come voi, di poter vedere la nostra artista preferita cantare sotto le stelle di Roma. Siamo sicuri che sarà per la prossima volta, a breve vi diremo quando…

Redazione

www.justmusicfestival.it

www.ticketone.it