[COMUNICATO STAMPA] FABRIZIO MORO: mancano solo 2 giorni alla grande festa della musica che si terrà sabato 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma che dà il via a Tour!

Mancano solo 2 giorni alla grande festa di

FABRIZIO MORO

SABATO 16 GIUGNO

STADIO OLIMPICO DI ROMA

L’attesa sta per finire: sabato 16 giugno allo STADIO OLIMPICO di ROMA, luogo simbolo della città eterna, si terrà la grande festa della musica di FABRIZIO MORO! Un evento unico e irripetibile durante il quale il cantautore romano ospiterà sul suo palco anche gli amici e colleghi Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Ultimo.

Un’occasione per rivivere i grandi successi di Fabrizio Moro e celebrare l’inizio di un intenso tour che, dal 13 luglio, vedrà il cantautore romano protagonista sui palchi di tutta Italia.

Sul palco dell’Olimpico e nel corso del tour, Fabrizio sarà accompagnato live da: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori),Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

Queste le prime date confermate del tour

13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)

14 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

16 luglio – Piazza Castello – Marostica (VI)

19 luglio – Castello Scaligero – Villafranca di Verona (VR)

20 luglio – Parco Europa Unita – Cervignano del Friuli (UD)

23 luglio – GruVillage 105 Music Festival – Grugliasco (TO)

28 luglio – Arenile Reload – Napoli

13 agosto – Teatro La Versiliana – Marina Di Pietrasanta (LU)

14 agosto – Lyrick Summer Arena – Assisi (PG)

16 agosto – Arena Sferisterio – Macerata

17 agosto – Arena Virgilio – Gaeta (LT)

18 agosto – Teatro D’Annunzio – Pescara

21 agosto – Piazza Cattedrale – Trani (BAT)

22 agosto – Piazza Libertini – Lecce

24 agosto – Summer Arena – Soverato (CZ)

27 agosto – Stadio Comunale – San Nicola Baronia (AV) – NUOVA DATA

28 agosto – Teatro di Verdura – Palermo

29 agosto – Teatro Antico – Taormina (ME)

Sono aperte le vendite della nuova data del 27 agosto a San Nicola Baronia.

I biglietti per il concerto allo Stadio Olimpico (Curva) e per tutte le altre date del tour, prodotti da F&P Group, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.fepgroup.it.

RTL è media partner ufficiale del tour e di “FABRIZIO MORO – STADIO OLIMPICO 2018”.

Redazione