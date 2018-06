IRAMA: LA DEDICA SUL SOCIAL A MARIA DE FILIPPI “MI HAI INSEGNATO TANTISSIMO…

Per Filippo Maria Fanti alias Irama, il vincitore della 17a edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent è stato una vera rinascita. Oltre alla vittoria, il cantante si è portato a casa 150mila euro in gettoni d’oro, il premio di Radio 105 del valore di 20mila euro, e un contratto con la Warner Music Italy con cui ha già pubblicato l’album Plume, attualmente al primo posto nella classifica FIMI. A pochi giorni da tutto questo, Irama ringrazia pubblicamente Maria De Filippi con una dedica dalla sua pagina ufficiale social. Ecco cosa ha scritto:

“Mi hai insegnato tantissimo – A non aver paura di mostrare me stesso ed anzi ad esserlo sempre in ogni occasione. Una sera durante le prove ti dissi che ero già geloso al pensiero che un giorno ti saresti presa cura, inevitabilmente, nel tempo a venire, di altri ragazzi, come hai fatto con noi !! Non potrò mai smettere di ringraziarti per tutto, per aver creduto nella mia musica che è tutto ciò che ho. Grazie Maria, ti voglio bene!Filippo.”

Il post ha superato i 200 mila cuori.

Redazione