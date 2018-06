Comunicato Stampa

Nata da un’idea di PAOLA ZUKAR con

CLEMENTINO, FABRI FIBRA, GUÈ PEQUENO, MARRACASH e SALMO

TRX RADIO

Domani, sabato 16 giugno, dalle ore 19.10 alle ore 20.00

trasmetterà la prima diretta in assoluto durante le esibizioni di

GHALI, NITRO, TEDUA, ACHILLE LAURO e CAPO PLAZA

in occasione di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Domani, sabato 16 giugno, TRX Radio, la prima radio italiana dedicata esclusivamente al rap, trasmetterà la prima diretta in assoluto, dalle ore 19.10 alle ore 20.00, durante l’esibizione dal vivo di alcuni importanti nomi della scena rap odierna, in occasione di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, l’evento di Radio Italia in programma in Piazza Duomo a Milano.

Sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO si esibiranno, nell’esclusivo spazio RADIO ITALIA RAP in onda anche su RADIO ITALIA RAP TV, la tv del gruppo Radio Italia esclusivamente dedicata al rap, all’hip hop e alla trap italiana visibile in HD al canale 726 di SKY e 54 di TivùSat, Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro, Tedua, per 50 minuti di rap, che si potranno ascoltare in tempo reale sull’app di TRX Radio.

TRX RADIO è completamente gratuita e disponibile ai seguenti link:

TRX Radio su App Store

TRX Radio su Google Play

Con CLEMENTINO, FABRI FIBRA, GUÈ PEQUENO, MARRACASH, SALMO ed ENSI in veste di direttori artistici, TRX Radio propone l’ascolto di brani italiani e internazionali del genere che ha segnato le loro rispettive carriere e il loro presente. Le canzoni che vengono trasmesse sono accuratamente scelte e compilate dal team di artisti e di personalità della scena nazionale per offrire il panorama più ampio e completo del rap mondiale.

Per rendere ancora più speciale l’esperienza, Clementino, Ensi, Fabri Fibra, Guè Pequeno, Marracash e Salmo hanno le loro personali playlist quotidiane, trasmesse in orari differenti della giornata. Oltre a questi pesi massimi del rap, TRX Radio ospita di volta in volta le playlist dei brani scelti da molti altri artisti, italiani e internazionali.

In un’era in cui il rap guida le classifiche, TRX sceglie di nascere come app, la forma più vicina alle esigenze del suo pubblico, per regalare 24 ore su 24 la migliore musica rap attuale, passata e futura.

L’app è stata realizzata da Francesco Prisco e Francesco Zerbinati. Collaborano al progetto di TRX Lorenzo Ferri (programmazione), Gabriele Baldassarre e Federico Maccarrone (redazione e social media), Giulio Bracci (sound designer), Alessandro Treves (foto), Gianfranco Sposato e Nahom Tito Tewelde (grafiche), Matteo Villaci e Marta Tripodi (redazione).

Redazione