La seconda puntata inizia con Amadeus che presenta la novità: Francesca Alotta sostituisce Donatella Milani che ha dovuto lasciare il programma per gravi motivi familiari. Francesca Alotta, rivela che “Dopo il successo di quella canzone (Non amarmi cantata in duetto con Aleandro Baldi al Festival di Sanremo del 1998 ndr) io non ero cambiata, ma la gente nei miei confronti si. E questo mi ha un po’ buttato giù. Ho avuto poi un periodo della mia vita di vicissitudini personali molto gravi: la morte di mio padre, la perdita di un figlio, la malattia di mia mamma. Un periodo talmente brutto della mia vita che ho avuto bisogno di interiorizzare e stare un po’ da sola. Avevo bisogno di capire tante cose della mia vita. Solo ora sto riprendendo in mano la mia vita”. Francesca eredita quindi il coach Fausto Leali e con lui si esibisce per prima con Mi Manchi conquistando tutti, compresa la Bertè.

Il programma prosegue con le esibizioni dei cantanti che prima duettano con i loro coach e poi si esibiscono nelle cover scelte per loro dai Maestri che rispetto alla prima puntata si sono ammorbiditi, perchè , dicono, la qualità delle esibizioni è migliorata.

Ma è Lisa che con la sua voce continua ad incantare il pubblico in sala e i giudici, infatti per la seconda settimana consecutiva li ha ha convinti e passa alla guida della classifica totalizzando 85 voti.

Questa la classifica:

1) Lisa con Marco Masini (voto: 85)

2) Alessandro Canino con Loredana Bertè (voto: 83)

3) Marco Armani con Red Canzian (voto: 82)

4) Francesca Alotta con Fausto Leali (voto: 81)

5) Jalisse con Michele Zarrillo (voto: 78)

6) Massimo Di Cataldo con Patty Pravo (voto: 78)

7) Stefano Sani con Marcella Bella (voto: 76)

8) Valeria Rossi con Orietta Berti (voto: 71)

La seconda puntata del talent di Rai1 si chiude con queste parole di Amadesus “Lisa vince anche la seconda puntata di Ora o mai più con il maestro Marco Masini”.

ASCOLTI: Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share.

Redazione