Irama, il vincitore della 17a edizione di Amici di Maria De Filippi, con il suo nuovo disco “Plume”per la seconda settimana si conferma al prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti.

Parte da domani, lunedì 18 giugno alle ore 14:30 su TicketOne.it la prevendita dei biglietti del Plume Tour e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 21 giugno 2018 alle ore 10:00

Questi i primi appuntamenti annunciati:

Sabato 24 Novembre 2018 – Roma, Quirinetta

Apertura Porte: 18:30

Inizio show: 20.00

Domenica 2 Dicembre 2018 – Torino, Hiroshima Mon Amour

Apertura Porte: 18:30

Inizio show: 20.00

8 Dicembre 2018 – Napoli, Duel Beat

Apertura Porte: 18:30

Inizio show: 20.00

Sabato 15 Dicembre 2018 – Milano, Magazzini

Apertura Porte: 18:30

Inizio show: 20.00

Ritornando alla classifica “Album” , alla seconda posizione ancora Biondo con il suo Ep “Dejavu”. Scendono Einar e Carmen.

Tra i singoli continua a primeggiare “Italiana” del duo Fedez J-Ax, che resiste all’arrivo di “Nera”, canzone tratta dall’Ep di Irama, mentre in terza posizione quello che già pare essere diventato un tormentone estivo “Amore e Capoeira” di Takagi e Ketra con la collaborazione di Giusy Ferreri & Sean Kingston.

Tra i vinili troviamo Luca Carboni in testa davanti a “The dark side of the moon” dei Pink Floyd e “Nero a metà” di Pino Daniele.

Classifica Top 10 Album (WK 24)

1. Plume Irama

2. Dejavu Biondo

3. Sputnik Luca Carboni

4. 20 Capo Plaza

5. Einar Einar

6. Davide Gemitaiz

7. La Complicità Carmen

8. Notti Brave Carl Brave

9. Rockstar Sfera Ebbasta

10. Possibili Scenari Cesare Cremonini

Classifica Top 10 Singoli Wk 24

1. Italiana J-Ax & Fedez

2. Nera Irama

3. Amore e Capoeira Takagi & Ketra Feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston

4. La Cintura Alvaro Soler

5. Tesla Capo Plaza Feat. Sfera Ebbasta & Drefgold

6. Fotografia Carl Brave Feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra

7. Davide Gemitaiz Feat. Coez

8. One Kiss Calvin Harris & Dua Lipa

9. Questa Nostra Stupida Canzone D’amore Thegiornalisti

10. Peace & Love Charlie Charles, Sfera Ebbasta & Ghali

Classifica Top 3 Vinili Wk 24

1. Sputnik Luca Carboni

2. The Dark Side Of The Moon Pink Floyd

3. Nero A Metà Pino Daniele

Redazione