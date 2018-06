FESTIVAL SHOW 2018 a partire dall’8 luglio! Svelati i primi nomi dei Big

COMINCIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER

FESTIVAL SHOW 2018!

Dall’8 luglio nelle piazze con i big della musica

Conduce Bianca Guaccero, madrina d’eccezione Maria Grazia Cucinotta

Ecco gli artisti che si alterneranno sul palco itinerante:

AL BANO, ALESSIO BERNABEI, ANNA TATANGELO, ANNALISA, BIANCA ATZEI, DAVIDEPETRELLA, DEAR JACK, DOLCENERA, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE e MICHELE BRAVI, ENRICO NIGIOTTI, ENRICO RUGGERI e i DECIBEL, ERMAL META, EX-OTAGO, FAUSTO LEALI,FRED DE PALMA, GUÈ PEQUENO, IRAMA, LE VIBRAZIONI, LOREDANA BERTÈ e BOOMDABASH, MARIO VENUTI, MORENO, MR. RAIN, NESLI, PAOLO BELLI, RED CANZIAN, ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI, SHADE, THE KOLORS, THOMAS, VEGAS JONES e tanti altri!

REAL TIME (CANALE 31) È MEDIA PARTNER PER IL TERZO ANNO

Mancano meno di 20 giorni alla diciannovesima edizione di FESTIVAL SHOW, che si prepara a portare in otto fortunate piazze d’Italia il suo palco itinerante, dove si esibiranno gli artisti protagonisti della colonna sonora dell’estate italiana, per una nuova stagione di musica e divertimento!

I primi artisti confermati, che si alterneranno sul palco itinerante a partire dall’8 luglio, spaziano da big della musica con decine di anni di carriera, a nuove proposte che si sono affermate in breve tempo vendendo migliaia di dischi, dal pop più classico, al rap, dai più bravi e personali interpreti, alle band che stanno segnando la musica italiana: AL BANO, ALESSIO BERNABEI, ANNA TATANGELO, ANNALISA, BIANCA ATZEI, DAVIDE PETRELLA, DEAR JACK, DOLCENERA, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE e MICHELE BRAVI, ENRICO NIGIOTTI, ENRICO RUGGERI e i DECIBEL, ERMAL META, EX-OTAGO, FAUSTO LEALI, FRED DE PALMA, GUÈ PEQUENO, IRAMA, LE VIBRAZIONI, LOREDANA BERTÈ e BOOMDABASH, MARIO VENUTI, MORENO, MR. RAIN, NESLI, PAOLO BELLI, PELIGRO, RED CANZIAN, ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI, SHADE, THE KOLORS, THOMAS, VEGAS JONES.

Quest’anno la conduzione è affidata all’apprezzata attrice BIANCA GUACCERO, artista dai mille talenti, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre al coordinamento della kermesse organizzata da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA, che ogni anno incasella numeri da record.

Madrina di Festival Show 2018, a sorpresa, è la stella del cinema internazionale MARIA GRAZIA CUCINOTTA, che sarà presente nella prima e nell’ultima tappa della kermesse.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il terzo anno consecutivo, seguirà l’evento come media partner e confezionerà tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.

Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella si è ormai affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si trasformerà in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età!

Festival Show approderà in alcune tra le più belle piazze e località balneari del Nord Italia. Queste le 8 città che si sono aggiudicate una tappa di Festival Show 2018: l’8 luglio in Prato della Valle a Padova, il 13 luglio a Le Piramidi di Torri di Quartesolo (Vicenza), il 26 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia), il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione(Venezia), il 21 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 24 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Redazione