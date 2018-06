[COMUNICATO STAMPA] LE DEVA in gara nella categoria “giovani” al Wind Summer Festival 2018|DATE TOUR

LE DEVA

annunciate in gara nella categoria “giovani”

al Wind Summer Festival 2018.

Appuntamento sabato 23 giugno – Piazza del Popolo – Roma.



Le Deva, quartetto tutto al femminile composto da Laura Bono, Verdiana, Greta e Roberta Pompa, saranno in gara nella categoria “giovani” al Wind Summer Festival 2018 (prossimamente in onda in prima serata su Canale 5, sarà condotto da Ilary Blasi insieme a Rudy Zerby e Daniele Battaglia), sabato 23 giugno in Piazza del Popolo (Roma), dalle ore 20.00 in poi, ingresso gratuito. Una grande occasione, un altro traguardo importante per le quattro ragazze che meno di due anni fa hanno deciso di unirsi e di dare vita al progetto Le Deva, con il quale hanno conquistato un “Disco d’oro” per il brano “L’Amore merita” e raggiunto decine di milioni di cuori con le loro canzoni: una bellissima storia che racconta come 4 artiste, 4 donne abbiano fatto della loro unione la loro forza, mettendo al centro della loro musica la figura della donna. È in corso il tour nazionale, ecco i prossimi appuntamenti:

22 giugno – Arena Beat Village – opening act concerto evento Nomadi a Rimini

23 giugno – Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival

4 luglio – Teatro Sanbapolis – Trento

7 luglio – Castellana Sicula (Palermo) – Piazza San Francesco di Paola

10 luglio – Marina Di Cecina (Livorno)

19 luglio – Catanzaro

24 luglio – Porto Azzurro Isola D’Elba

29 luglio – Mestre

30 luglio – Molo delle Tartarughe – Diano Marina (Imperia)

22 agosto – Summer Festival – Follonica

Attualmente è in radio l’ultimo brano de LE Deva, “L’estate tutto l’anno”, accompagnato dal video (https://youtu.be/x-EF4Sm1sG8) che ha superato 1 milione di visualizzazioni in un mese: è una canzone che non fa parte di “4”, il fortunato album del quartetto che ha venduto più di10mila copie tra fisico e digitale, numeri importanti per un progetto totalmente indipendente e frutto di un lavoro che va avanti da oltre un anno e mezzo e che dimostra come sia riuscito a creare un’alchimia di voci uniche, ottenendo risultati inaspettati. Questo brano segue i successi de“L’AMORE MERITA” (Disco d’oro nel novembre del 2016), “L’ORIGINE”, “UN’ALTRA IDEA”, “SEMPLICEMENTE IO E TE” e “GRAZIE A TE”.

Il brano è su iTunes https://itunes.apple.com/it/album/lestate-tutto-lanno-single/1383803248 e su

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0WRtVWKd8JGUufCFjOciN4

Redazione