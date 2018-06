26/06/2018 SU #RAI 1 “WIND MUSIC AWARDS SUMMER 2018”, IL TERZO IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA MUSICA CONDOTTO DA FEDERICO RUSSO E MARICA PELLEGRINELLI!

DOPO IL SUCCESSO DELLE PRIME DUE PUNTATE

TORNANO I

DOMANI IN PRIMA SERATA SU RAI 1 CON

“WIND MUSIC AWARDS SUMMER 2018”

Immagini inedite delle prime due puntate e tanti nuovi artisti

LAURA PAUSINI, BIAGIO ANTONACCI, ALVARO SOLER, FABRI FIBRA,

FIORELLA MANNOIA, EMMA, MAX NEK e RENGA, FABRIZIO MORO feat. ULTIMO, NEGRAMARO, IL VOLO, COEZ, MANESKIN,

LO STATO SOCIALE, GHALI, NITRO, RKOMI, JAKE LA FURIA,

CAPO PLAZA, ERNIA, MOSTRO, TEDUA, IZI, DARK POLO GANG, NOYZ NARCOS

CONDUCONO

FEDERICO RUSSO e MARICA PELLEGRINELLI

Dopo il successo delle prime due puntate, domani, martedì 26 giugno, tornano in prima serata su Rai 1 i WIND MUSIC AWARDS con

“WIND MUSIC AWARDS SUMMER 2018”, il terzo imperdibile appuntamento con la musica che raccoglierà i momenti più emozionanti delle prime due serate, attraverso un vero e proprio racconto di quello che è successo dietro le quinte dell’Arena di Verona attraverso interviste, dichiarazioni, battute, emozioni degli artisti un attimo prima di salire sul palco e immagini inedite oltre a tanti premiati, italiani e internazionali, inediti.

A condurre “WIND MUSIC AWARDS SUMMER 2018” la coppia formata da Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

Ecco i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco nel corso della serata: LAURA PAUSINI, BIAGIO ANTONACCI, ALVARO SOLER, FABRI FIBRA, MAX NEK E RENGA, FABRIZIO MORO feat. ULTIMO, NEGRAMARO, IL VOLO, FIORELLA MANNOIA, EMMA, COEZ, MANESKIN, LO STATO SOCIALE, GHALI, NITRO, RKOMI, JAKE LA FURIA, CAPO PLAZA, ERNIA, MOSTRO, TEDUA, IZI, DARK POLO GANG, NOYZ NARCOS.

I Wind Music Awards premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2017/maggio 2018) con i loro album i traguardi “oro” (oltre le 25.000 copie), “platino” (oltre le 50.000 copie), e “multi platino” (in particolare “doppio platino” oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” oltre le 250.000 e “diamante” oltre le 500.000 copie) e con i loro singoli la certificazione “platino” (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia).

Il “PREMIO LIVE”, basato su certificazioni SIAE, in collaborazione con ASSOMUSICA viene consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2017/maggio 2018). Tra i “Premi live” un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non musicali (sezione Cinema Italiano e sezione Teatro) che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di spettatori.

Le categorie del Premio Live sono: ORO oltre i 40.000 spettatori, PLATINO oltre i 100.000, MULTI PLATINO oltre i 200.000.

Un evento imperdibile, realizzato da Wind, con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico FIMI, AFI, e PMI e con la collaborazione di SIAE e ASSOMUSICA,prodotto da F&P Group.

Wind è uno dei brand di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso.

Redazione