ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: il 3 e 4 luglio in concerto a VENEZIA, in Piazza San Marco

Una delle location più belle del mondo

Uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale

PER DUE CONCERTI DESTINATI A RIMANERE NELLA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA!

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI

3 e 4 LUGLIO 2018

“THE BEST LIVE”

PIAZZA SAN MARCO – VENEZIA

PER LE UNICHE DUE TAPPE ITALIANE DEL TOUR ESTIVO CHE

LO VEDRÀ PROTAGONISTA DEI PIÙ GRANDI FESTIVAL INTERNAZIONALI

Torna la grande musica anche a Venezia

Il 3 e 4 luglio sarà ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI a incantare il pubblico in Piazza San Marco

Dopo 7 anni di assenza la grande musica pop-rock torna a incantare Piazza San Marco a Venezia: martedì 3 e mercoledì 4 luglio ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI sarà in concerto in una delle piazze più belle del mondo con “The Best Live”, per due live che resteranno nella storia della musica leggera italiana. Ad arricchire le serate la presenza di CHERYL PORTER & HALLELUIAH GOSPEL SINGERS e TOMOYASU HOTEI, che hanno già collaborato in passato con Zucchero, e che, anche per quest’occasione unica e irripetibile, saliranno insieme a lui sul palco in qualità di ospiti.

«Venezia, città fatta apposta per l’armonia, per la grazia e per l’arte» così Zucchero descrive una città che ha sempre avuto nel cuore e che lo vede spesso perdersi tra le calli. L’artista ha aderito anche alla campagna #EnjoyRespectVenezia, promossa dal Comune di Venezia per la promozione dei comportamenti virtuosi per tutti gli ospiti e i visitatori.

Con Zucchero sul palco una super band internazionale composta da 12 elementi: POLO JONES (Musical director, bass & backing vocals), KAT DYSON (guitars, dobro, mandolin, bvs & backing vocals), BRIAN AUGER (hammond organ C3), DOUG PETTIBONE (Pedal Steel Guitar, dobro, lap steel, banjo, guitar & backing vocals), QUEEN CORA COLEMAN (drums & backing vocals), NICOLA PERUCH (keyboards), ADRIANO MOLINARI (drums), MARIO SCHILIRÒ (guitars), ANDREA WHITT (violin, mandolin, pedal steel guitar), JAMES THOMPSON (sax tenor, sax baritone, flute, harmonica & backing vocals), LAZARO AMAURI OVIEDO DILOUT (trumpet, flugelhorn, french horn) e CARLOS MINOSO (trombone, tuba).

Queste le altre date del Summer Events & Festivals 2018 tour che Zucchero porterà in giro per l’Europa questa estate:

30 giugno – Montreux Jazz Festival – Montreux (Svizzera); 1 luglio – VAZ St. Pölten – St. Pölten (Austria); 3 e 4 luglio – Piazza San Marco – Venezia; 6 luglio – Sigulda Medieval Castle – Sigulda(Lettonia); 8 luglio – British Summer Time Festival (Hyde Park) – Londra (Regno Unito);

10 luglio – The Queen’s Hall – Edimburgo (Regno Unito); 11 luglio – The Glasgow Royal Concert Hall – Glasgow (Regno Unito); 13 luglio – Cornbury Music Festival – The Great Tew Park, Oxfordshire(Regno Unito); 15 luglio – Rivierenweg Weert – Bospop Weert (Paesi Bassi); 17 luglio – Festival Opatija – Zert bb, 51410 Abbazia (Croazia); 21 luglio – Festival Guitare En Scene – Saint Julien En Genevois (Francia); 23 luglio – Ancient Theatre – Plovdiv (Bulgaria); 25 luglio – Ancient Theatre – Ohrid (Macedonia); 27 luglio – Schloss Kapfenburg Festival – Lauchheim (Germania); 28 luglio– Flumserberg Open Air – Flumserberg (Svizzera); 29 luglio – Schlosswiese – Moosburg (Germania).

I biglietti per le due date “The Best Live” in Piazza San Marco, organizzate da F&P Group, sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.fepgroup.it. Radio Italia è radio partner dei due concerti di Zucchero a Venezia.

È disponibile in tutti i negozi e negli store digitali “WANTED – The Best Collection”, un’opera monumentale per celebrare una straordinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di musica, le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali e TRE BRANI INEDITI.

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, al Freddie Mercury Tribute nel 1992 e a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela. È, inoltre, uno dei pochi artisti italiani nominato ai Grammy, con Billy Preston ed Eric Clapton come best “R&B Traditional Vocal Collaboration”. Il suo concerto nel dicembre 2012 all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana è stato ritenuto il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, Alejandro Sanz, Sting e molti altri.

Redazione