Palinsesti RAI: ritorni ed esclusioni|i volti che non vedremo in tv nella prossima stagione

La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva si è aperta con un sentito e doveroso omaggio a Fabrizio Frizzi prima di annunci più o meno noti su grandi ritorni (in primis Mara Venier a Domenica In: All’epoca il direttore di rete era Giancarlo Leone, i vertici Rai mi dissero che ero vecchia per condurre quel programma. Evidentemente quattro anni dopo sono tornata pischella…) e altrettanto rilevanti esclusioni quali: Milena Gabbanelli, Giovanni Floris e Massimo Giletti a Viale Mazzini, ma neanche Patrizio Roversi o Alessandro Greco e Zero e Lode. Palpabile malcontento anche in relazione alle fiction tv confermate, alle new entry e a quelle escluse tra cui figura Un medico in famiglia.

Redazione