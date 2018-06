RAI1: ‘Ora o mai più’, vince Lisa ‘allenata’ da Marco Masini, ma per Loredana Berté l’inciso del suo inedito è un plagio

E’ Lisa la vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, il “Sanremo estivo” condotto da Amadeus su Rai1. La cantante di Sempre si è aggiudicata il primo posto con 416 punti e dopo un testa a testa con i Jalisse al termine della quarta e ultima puntata, in onda venerdì 30 giugno.

Come nelle puntate precedenti, il punteggio per ciascun concorrente è dato dalla somma del voto dei coach e di quello del pubblico. Lisa si é aggiudicata la vittoria di Ora o mai più, con l’inedito C’era una volta, un testo “già ascoltato” che infatti viene criticato da Loredana Berté: “L’inciso è un plagio di ‘Ti sento’”. Anche gli altri giudici notano una certa somiglianza con altre canzoni, ma Marcella Bella, comunque, dà un bel 9 giustificando il voto come un premio per tutto il percorso scatenando l’ira della Bertè che inveisce contro la collega: “Dovevi votare la canzone, non il percorso, così non è giusto. Hai sbagliato”. Lo scontro finale Bertè-Bella chiude la gara. Ai voti complessivi, tra Lisa e i Jalisse è duello serrato, ma alla fine vince Lisa.

Nel ritirare il premio Lisa commossa afferma: “Grazie, il mio carpe diem è ora o mai più. La vita è adesso, non fate fuggir via la vita” .

La classifica:

1) Lisa con Marco Masini (voto: 416)

2) Jalisse con Michele Zarrillo (voto: 403)

3) Massimo Di Cataldo con Patty Pravo (voto: 397)

4) Marco Armani con Red Canzian (voto: 389)

5) Alessandro Canino con Loredana Bertè (voto: 386)

6) Francesco Alotta con Fausto Leali (voto: 383)

7) Stefano Sani con Marcella Bella (voto: 378)

8) Valeria Rossi con Orietta Berti (voto: 341)

Come scrive Blogo, si vocifera che, quattro concorrenti del talent di Amadues, cioé Lisa, Massimo Di Cataldo, Francesca Alotta e Alessandra Druisan (dei Jalisse) potrebbero entrare nel cast della prossima stagione di Tale e Quale Show.

Redazione