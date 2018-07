Coca-Cola al Milano Pride con Michele Bravi e Chiara Galiazzo: #LoveIsLove

Michele Bravi e Chiara Galiazzo: #LoveIsLove

I due artisti celebrano l’amore con Coca-Cola e con l’esclusiva lattina in edizione limitata

in occasione del Milano Pride.

Michele Bravi e Chiara Galiazzo hanno celebrato il 29 giugno, l’amore in Pride Square: al corner Coca-Cola (Largo Bellintani – angolo via Lecco) li aspettava una speciale lattina in edizione limitata, sulla quale il logo ha lasciato spazio alla parola “Love”, per sottolineare la grandezza del sentimento in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette.

“Sono molto felice di essere qui oggi al fianco di Coca-Cola per celebrare l’amore, qualunque esso sia. – ha commentato Chiara Galiazzo. “Ho sempre creduto nell’amore incondizionato, quello che non guarda in faccia niente e nessuno, che è una forza trainante e ti fa sentire vivo. Mi trovo molto in #LoveIsLove perché è universale. Possiamo amare i nostri genitori, i nostri amici, il nostro partner. L’amore può tutto perché è condivisione e inclusione.”

“L’amore può tutto. E può davvero tutto. È così potente che non sa scrivere la parola “limite”. – ha affermato Michele Bravi. “Può parlare lingue diverse e avere colori diversi e avere infinite combinazioni per presentarsi, ma quando arriva, arriva per tutti con la stessa travolgente potenza. Sono tanto felice di poter celebrare oggi, insieme a Coca-Cola, il potere e la magia dell’amore, perché #LoveIsLove.”

La speciale lattina in edizione limitata, creata per celebrare il mese del Pride, riflette il costante impegno dell’azienda verso la valorizzazione della diversità e dell’inclusione.

Dove trovare la lattina “Love”: https://www.coca-colaitalia.it/storie/milano-pride-dove-trovare-la-lattina-Love

Redazione