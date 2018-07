02/07/2018 – 23:40 #RAI1|NON DISTURBARE|Ospiti della seconda puntata Iva Zanicchi e Naike Rivelli

Nel secondo appuntamento di “Non disturbare”, in onda lunedì 2 luglio alle 23.40 su Rai1, Paola Perego entra nelle stanze di un albergo per ascoltare i pensieri, le confessioni e i bilanci di altre due donne straordinarie.

La prima a raccontarsi senza filtri è una donna forte, passionale e indipendente, una delle voci più profonde e veraci della canzone italiana, Iva Zanicchi. Poi sarà la volta di una donna piena di energia, Naike Rivelli.

Durante la chiacchierata con la Perego, la Zanicchi ripercorre diverse tappe della sua vita: dalla curiosa avventura con un principe russo nell’ex Unione Sovietica, al periodo in politica (che sconsiglierebbe), fino alla verità sui tanti flirt a lei attribuiti. La Zanicchi conclude poi l’intervista parlando del suo rapporto con Fausto, compagno di una vita, e rivela anche un particolare intimo che la fa soffrire ancora moltissimo, la rottura da due anni con sua sorella maggiore.

Poi sarà la volta di Naike Rivelli, un donna piena di energia, che nel suo nome sembra aver scritto il suo destino, “portatrice di confusione”. La figlia d’arte di Ornella Muti, single a suo dire da due anni, dopo aver raccontato del suo primo amore Christian, da cui ha avuto un figlio, e ripercorso le fasi della sua relazione “finita male” con Yari Carrisi, rivelerà a Paola Perego di non conoscere il suo vero padre biologico. Dopo aver fatto un test del dna, sei anni fa, ha infatti saputo di non essere la figlia di José de Castro come ha sempre creduto. “Un vero shock per tutti” – ha ammesso. L’attrice poi parlerà del suo rapporto con i social, con la nudità, con il sesso e con sua madre che interverrà a sorpresa in collegamento telefonico.

A scandire il tempo degli incontri ci saranno poi anche i servizi in camera offerti dall’Hotel e altri piccoli giocosi pretesti per conoscere particolari piccanti o inediti delle singole intervistate.

Redazione