[COMUNICATI] CLASSIFICHE: Irama è inamovibile dalla vetta, mentre le novità sono tutte legate al rap: Achille Lauro, Marracash e Mecna…

CLASSIFICHE 29 GIUGNO 2018

Rilevate dalla FIMI-Nielsen-GfK-EarOne su tutto il territorio italiano

CLASSIFICA ALBUM 29 GIUGNO 2018

01 PLUME (Irama)

02 DEJAVU (Biondo)

03 LIVE & SUMMER MANIA (Riki)

04 POUR L’AMOUR (Achille Lauro)

05 MARRACASH – 10 ANNI DOPO (Marracash)

06 BLUE KARAOKE (Mecna)

07 20 (Capo Plaza)

08 ? (Xxxtentacion)

09 EINAR (Einar)

10 NOTTI BRAVE (Carl Brave)

11 DAVIDE (Gemitaiz)

12 ROCKSTAR (Sfera Ebbasta)

13 LA COMPLICITÀ (Carmen)

14 NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA (Nomadi)

15 PETER PAN (Ultimo)

16 EVERGREEN (Calcutta)

17 POSSIBILI SCENARI (Cesare Cremonini)

18 FATTI SENTIRE (Laura Pausini)

19 AMORE CHE TORNI (Negramaro)

20 17 (Xxxtentacion)

CLASSIFICA SINGOLI 29 GIUGNO 2018

01 AMORE E CAPOEIRA (Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston)

02 NERA (Irama)

03 DA ZERO A CENTO (Baby K)

04 ITALIANA (J-Ax & Fedez)

05 LA CINTURA (Alvaro Soler)

06 FOTOGRAFIA (Carl Brave feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra)

07 TESLA (Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta & Drefgold)

08 FELICITÀ PUTTANA (Thegiornalisti)

09 ONE KISS (Calvin Harris & Dua Lipa)

10 DAVIDE (Gemitaiz feat. Coez)

11 QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE (Thegiornalisti)

12 NON TI DICO NO (Boomdabash & Loredana Bertè)

13 X (Nicky Jam & J.Balvin)

14 FLAMES (David Guetta & Sia)

15 MORIRÒ DA RE (Maneskin)

16 THESE DAYS (Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

17 PEACE & LOVE (Sfera Ebbasta & Ghali feat. Charlie Charles)

18 SAD! (Xxxtentacion)

19 BUSINESS CLASS (Marracash feat. Rkomi)

20 CRAZY (Lost Frequencies & Zonderling)

CLASSIFICA RADIO 29 GIUGNO 2018

01 NON TI DICO NO (Boomdabash & Loredana Bertè)

02 UNA GRANDE FESTA (Luca Carboni)

03 ITALIANA (J-Ax & Fedez)

04 LA CINTURA (Alvaro Soler)

05 LOW (Lenny Kravitz)

06 FLAMES (David Guetta & Sia)

07 AMORE E CAPOEIRA (Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston)

08 FELICITA’ PUTTANA (Thegiornalisti)

09 KASHMIR-KASHMIR (Cesare Cremonini)

10 WHO YOU ARE (Mihail)

11 THE MIDDLE (Zedd, Maren Morris & Grey)

12 FOTOGRAFIA (Carl Brave feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra)

13 AMORE CHE TORNI (Negramaro)

14 ONE KISS (Calvin Harris & Dua Lipa)

15 E.STA.A.TE (Laura Pausini)

16 THESE DAYS (Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

17 BYE BYE (Annalisa)

18 NERO BALI (Elodie, MIchele Bravi & Guè Pequeno)

19 DALL’ALBA AL TRAMONTO (Ermal Meta)

20 NEXT TO ME (Imagine Dragons)

