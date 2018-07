Marco Carta dimesso dal Policlinico di Milano dopo un ricovero di sei giorni

Marco Carta con un video su Instangram annuncia il suo ritorno ritorno a casa dopo un periodo di ricovero di sei giorni per problemi di salute di cui aveva dato notizia con queste parole:”Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro. Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima”.

Anche se la natura dei problemi di salute non è mai stata specificata (“non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza”, aveva scritto), il cantante ora sta meglio e ha lasciato il Policlinico di Milano.

Questo il suo messaggio contenuto nel video con cui tranquillizza i fan e ringrazia:

“Vado via, dimissioni tra qualche momento!” “Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo che sembrava non dovesse finire più… Noi, una sola famiglia. Torno a casa. Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a casa. Ciao a tutti“.

Redazione