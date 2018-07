VEN_5_ LUGLIO |FESTIVAL NAZIONALE del CINEMA e della TELEVISIONE di BENEVENTO| programma parziale|GLI OSPITI

FESTIVAL NAZIONALE

del CINEMA e della TELEVISIONE di BENEVENTO

PROGRAMMA parziale – VENERDÌ 5 LUGLIO

PIAZZA ROMA

Ore 22:00

VITE DA CINEMA

Ospite: STEFANIA SANDRELLI Intervista: Alessio Viola – Giornalista

HORTUS CONCLUSUS | ARENA GAVELI

Ore 21:00

PROIEZIONE FUORI CONCORSO

LORO 1

Regia Paolo Sorrentino

Ospite: RICCARDO SCAMARCIO

Intervista: Valerio Caprara – Storico e Critico Cinematografico

HORTUS CONCLUSUS | ARENA GAVELI

Ore 22:45



PROIEZIONE FUORI CONCORSO

LORO 2

Regia Paolo Sorrentino

Ospite: EURIDICE AXEN

Intervista: Valerio Caprara – Storico e Critico Cinematografico

PIAZZA SANTA SOFIA

Ore 21:15

FENOMENO WEB. DA YOUTUBE A SANREMO

Ospiti: I CASA SURACE

PIAZZA SANTA SOFIA

Ore 22:45

TALE E QUALE SHOW – UNO SHOW… DI SUCCESSO

Ospiti: VALERIA ALTOBELLI – FEDERICO ANGELUCCI ANNALISA MINETTI – EDY ANGELILLO

Questi tutti gli artisti che parteciperanno al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento: LUCIANO LIGABUE (4 luglio), RICKY TOGNAZZI (4 luglio),BIANCA NAPPI e MAX NARDARI (4 luglio), MARCO MARTINELLI ed ERMANNA MONTANARI (4 luglio), STEFANIA SANDRELLI (5 luglio), RICCARDO SCAMARCIO (5 luglio),EURIDICE AXEN (5 luglio), SIMONA VENTURA (5 luglio), VALERIA ALTOBELLI – FEDERICO ANGELUCCI – ANNALISA MINETTI – EDY ANGELILLO (5 luglio), I CASA SURACE (5 luglio),MICHAEL RADFORD (5 luglio), SALVATORE ALLOCCA (5 luglio), MAURIZIO CASAGRANDE(5 luglio), ALESSANDRO SIANI (6 luglio), ANNA FOGLIETTA e FEDERICA LUCISANO (6 luglio), GONZALO TRUJILLO – MARC PAREJO – JOSE GABRIEL CAMPOS e ENRIQUE DEL POZO (6 luglio), CAROLINA RAY – CHRISTIAN MARAZZITI e ROBERTO CIPULLO (6 luglio),SERENA AUTIERI (6 luglio), CHRISTIAN DE SICA (7 luglio), ALESSANDRO BORGHI (7 luglio),SABRINA NOBILE (7 luglio), BARBARA D’URSO (7 luglio), DAMIANO CARRARA (7 luglio),SERENA ROSSI (7 e 8 luglio), MARCO D’AMORE (7 luglio), FABIO DE LUIGI (8 luglio), DAVIDE LOCATELLI (8 Luglio), TOMAS ARANA (8 luglio), NICOLA GIULIANO (8 luglio), FULVIO LUCISANO (8 luglio), ANDREA DELOGU (8 luglio), NUNZIA SCHIANO (8 luglio), I FOJA (8 luglio), LUCIANO STELLA (8 luglio), GIANFRANCO PANNONE (8 luglio), GAETANO DI VAIO (8 luglio), GESUALDO VERCIO (8 luglio), ROBERTO PISONI (8 luglio), NICOLA PIOVANI (9 luglio).

La Kermesse copre tutto il centro storico della città, con più di cinquanta eventi nei cinque giorni del Festival, 3 eventi teatrali in chiave cinematografica in anteprima nazionale, oltre 150 opere, tra lungometraggi e cortometraggi in concorso e il concerto di chiusura diretto dal Premio Oscar Nicola Piovani. Concorsi, destinati ai lungometraggi indipendenti e ai lungometraggi riconosciuti di interesse culturale dal Mibact, diretti dal produttore cinematografico, premio Oscar per il film “La Grande Bellezza”, Nicola Giuliano.

Il FESTIVAL NAZIONALE DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE di Benevento, sotto la direzione artistica di Antonio Frascadore, è realizzato dall’Associazione Culturale “Visivamente” con la collaborazione e partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, Regione Campania (con il sostegno dei fondi per l’audiovisivo e il cinema), Istituto Luce, SIAE (il Festival rientra tra gli eventi culturali promossi dalla Siae sul territorio italiano), Camera di Commercio di Benevento, Università degli Studi del Sannio e con la collaborazione del Comune di Benevento.

Il Festival è realizzato con la media partnership di Discovery Italia e della Rai, con Rai Movie. È inoltre realizzato in collaborazione con l’Italian International Film.

Oltre sessanta gli ospiti presenti nel corso dell’edizione 2017, prima edizione del Festival che ha registrato la presenza di oltre centomila persone, provenienti da ogni parte d’Italia, e che è stato aperto da Toni Servillo (e ha visto la presenza di Paolo Ruffini, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Lino Banfi, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Enrico Vanzina, Fulvio Lucisano, Nicola Giuliano, Piera degli Esposti, Fabrizio Frizzi e tanti altri…).

IL DIRETTORE ARTISTICO

Antonio Frascadore è un giornalista professionista, autore televisivo e docente universitario di cinema e televisione. Ha lavorato per Sky TG24, Rai Uno, Rai Radio2, Canale 5, Rete 4, Italia Uno, La7 e oggi coordina e insegna informazione e intrattenimento all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in un Master universitario post laurea, in Cinema e Televisione.

