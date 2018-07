TEMPTATION ISLAND, a Radio Deejay, Maria De Filippi ha commentato la nuova edizione: “A volte non conosci la persona con cui stai”

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte, la prima puntata infatti andrà in onda su Canale5 lunedì 9 luglio, e Filippo Bisciglia è il conduttore e re indiscusso dei falò con la iconica frase “ho un video per te”.

Le registrazioni delle puntate del programma sono finite nei giorni scorsi e Maria De Filippi conduttrice del reality e ospite di Radio Deejay, nel dare qualche anticipazione ha rivelato che una coppia ha abbandonato il villaggio dopo la prima puntata, commentando così la nuova edizione: “A volte non conosci la persona con cui stai”.

“Temptation Island – spiega la De Filippi – nasce come esperimento sociologico ma la realtà supera le nostre aspettative. Già alla prima puntata una delle coppie ha chiesto il falò definitivo. Dopo tre giorni “uno” ha chiesto il falò di confronto con lei. Quest’anno è più imprevedibile dello scorso anno, non me l’aspettavo. C’è una coppia, poi, che parte in un modo e ti fai un’idea precisa di lei ma poi arriva il ribaltone: lei si dimostra un’altra. Ma a volte non conosci la persona con cui stai“.

