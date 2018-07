10/07/2018 – 23:30 RAI1: A “DIMMIDITE” l’ospite musicale è Emis Killa

Sarà Emis Killa l’ospite musicale della terza puntata di “Dimmidite”, format originale prodotto da Anele e in onda su Rai1 ogni martedì in seconda serata, nel quale il cantautore Niccolò Agliardi raccoglie in giro per l’Italia storie esemplari di persone comuni e le trasforma in canzoni con l’aiuto della sua band e di alcuni amici del panorama musicale italiano.

Nella puntata di martedì 10 luglio, alle 23.30, a diventare una canzone è una bellissima storia di coraggio, quella che vede come protagonista il Sergente Andrea Adorno.

La storia di Andrea comincia con un’infanzia non semplice: i genitori si separano quando ha 5 anni, perde i contatti con la madre e continua a vivere con il papà, che lo lascia libero di essere un piccolo ribelle. Andrea cresce con poca passione per lo studio e senza grandi obiettivi, fino alla morte del padre, che lo lascia a 19 anni senza punti di riferimento.

Lì arriva la svolta: Andrea decide di arruolarsi ed entra nel battaglione degli Alpini ad Aosta. Mentre iniziano le prime esperienze come militare, Andrea conosce Valentina, sua attuale moglie e madre dei loro due bambini. Dopo numerose missioni, ottiene la Medaglia d’Oro al valore militare, come riconoscimento al suo eroico coraggio sul campo di battaglia.

Niccolò Agliardi ed Emis Killa individuano insieme i concetti chiave della storia di Andrea e la trasformano in una canzone miscelando i loro diversi stili, il pop e il rap: a fine puntata, accompagnati dalla band di “Dimmidite”, cantano insieme il brano esibendosi live davanti ad Andrea.

Redazione